Ein Tourismus-Professor aus dem Allgäu fordert: Häuser sollten sich auf "das Familiäre" konzentrieren. Gastro-Vertreter verteidigen ihre Branche gegen Kritik.

16.01.2022 | Stand: 18:37 Uhr

Erst Lockdown, später 2G – Gaststätten und Hotels hatten in den vergangenen Monaten mit einem Wirrwarr an Regeln zu kämpfen. Gleichzeitig wechselten viele Beschäftigte in andere Branchen. Der fürs Allgäu wichtige Wirtschaftszweig stehe deshalb vor großen Herausforderungen, warnt Tourismusforscher Marco Gardini von der Hochschule Kempten.