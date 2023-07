Nicht mehr alles ganz so „easy“? Cro singt, tanzt und schwebt in Füssen

Der Rapper Cro singt beim Open-Air-Konzert. Trotz einer wuchtigen Bühnenshow begeistert der 33-jährige Sänger die 10.000 Fans vor allem mit früheren Hits.

24.07.2023 | Stand: 12:31 Uhr

Es waren Songs wie „Easy“ oder „Einmal um die Welt“, die Rapper Cro vor über zehn Jahren zu einem Star machten – und zu einer der Stimmen, die eine ganze Generation im Ohr hat, wenn sie an ihre Jugendzeit zurückdenkt. An den Erfolg von damals kann der Sänger zumindest mit seinem aktuellen Album nicht mehr anknüpfen. Trotzdem begeisterte er am Sonntagabend 10.000 Fans im Barockgarten des Festspielhauses Neuschwanstein in Füssen. Es war das letzte Konzert eines musikgeladenen Wochenendes. Bei den Königswinkel Open-Airs von „Allgäu Concerts“ besuchten über drei Tage verteilt rund 26.000 Menschen die Konzerte am Forggensee.

