CSU vor Gewinn aller Direktmandate im Allgäu - Zuwachs für Freie Wähler

Bei der Landtagswahl liegen die fünf Allgäuer CSU-Bewerber klar in Führung. Doch diese Bayern-Wahl brachte auch Enttäuschungen für die Christsozialen.

08.10.2023 | Stand: 22:29 Uhr

Die CSU bleibt die mit Abstand stärkste politische Kraft im Allgäu, muss aber teilweise starke Verluste hinnehmen: Dies ist das Ergebnis der Landtagswahl, bei der die Christsozialen voraussichtlich wieder alle fünf Direktmandate in der Region gewinnen werden. Um 21.30 Uhr lagen die christsozialen Direktkandidaten vorne. „Das ist ein schöner Erfolg“, sagte CSU-Bezirksvorsitzender Klaus Holetschek (Memmingen) am Sonntagabend (Hier geht es zu unserem Newsblog zur Landtagswahl).

Die Ergebnisse, Hochrechnungen und Prognosen aus den Allgäuer Stimmkreisen finden Sie hier:

Im Vorfeld war darüber spekuliert worden, ob die CSU die Direktmandate in den Stimmkreisen Kempten/Oberallgäu und Kaufbeuren verlieren könnte. Für die Christsozialen traten dort mit Joachim Konrad und Peter Wachler zwei landespolitische Neulinge an, während für die Freien Wähler die etablierten Abgeordneten Alexander Hold und Bernhard Pohl ins Rennen gingen. Nach Auszählung der meisten Stimmlokale lagen aber Konrad (34,4 Prozent) und Wachler (33,9) klar in Führung. Hold und Pohl kamen auf 20,4 beziehungsweise 22,2 Prozent. „Mir fällt eine Riesenlast von meinen Schultern“, sagte Konrad.

Allgäu-Ergebnisse der Landtagswahl: Hold wird wohl über Liste einziehen

Vize-Landtagspräsident Hold wird voraussichtlich über die Liste wieder in den Landtag einziehen. Er hob das bayernweite Ergebnis der Freien Wähler hervor: „Wir sind die einzige demokratische Partei, die dazugewonnen hat.“ Er freue sich zudem, dass sein eigenes Ergebnis deutlich über dem der Freien Wähler insgesamt liegt, sagte der Kemptener.

Mit Andreas Kaufmann setzte sich im Stimmkreis Marktoberdorf ein weiterer CSU-Neuling durch, auch die amtierenden Abgeordneten Klaus Holetschek ( Memmingen) und Eric Beißwenger (Lindau/Sonthofen) lagen um 21.30 Uhr klar in Führung. Gesundheitsminister Holetschek gilt als Favorit auf das Amt des CSU-Fraktionschef, er würde hier dem Kemptener Thomas Kreuzer nachfolgen. Die Wahl findet bereits am Dienstag statt.

Trotz der Erfolge bei den Direktkandidaten gab es für die Allgäuer CSU an diesem Wahlabend auch Grund zur Enttäuschung: So musste sie einige schwache Zweitstimmen-Ergebnisse hinnehmen, im Stimmkreis Memmingen lag die Partei um 21.30 Uhr nur bei 31,5 Prozent. Hier kam die AfD auf rund 20 Prozent. Der dortige Direktkandidat und Landtagsabgeordnete Christoph Maier zog ein positives Wahl-Fazit: „Die Menschen haben erkannt, dass wir ihre Sorgen und Wünsche am besten verstehen. Letztlich sind wir die einzige echte Oppositionspartei in Bayern.“ Maier hat große Chancen, wieder in den Landtag einzuziehen. Er stand auf Platz eins der schwäbischen AfD-Liste.

Bayern-Wahl: Grüne im Allgäu vom Gewinn eines Direktmandats weit entfernt

Vize-Landtagspräsident Thomas Gehring von den Grünen klagte dagegen über die Wahlkampf-Führung der anderen Parteien: „Alle haben auf die Grünen drauf geschlagen, teils auch unter der Gürtellinie.“ Die Grünen waren im Allgäu vom Gewinn eines Direktmandats weit entfernt und in vielen Fällen hinter den Ergebnissen der letzten Landtagswahl zurückgeblieben. Ob der Oberallgäuer Gehring wieder den Sprung in den Landtag schafft, stand am Sonntagabend noch nicht fest.

Für die SPD hat sich die Serie von Wahlniederlagen erneut fortgesetzt. Sie lag, wie auch landesweit, häufig unter der Zehn-Prozent-Marke. Immerhin hatte sie einen Kandidaten mit einem bekannten Namen aufgeboten: Direktkandidat Ivo Holzinger ist der Sohn des langjährigen Memminger Oberbürgermeisters gleichen Namens. Er kam im Stimmkreis Memmingen auf etwa acht Prozent der Stimmen. (mit pem, jaj, vog, li)