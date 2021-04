Dachser-Chef will Bewährtes fortsetzen und agiler werden

Burkhard Eling führt seit Januar die Firma Dachser. Ein Gespräch über Vorgänger, Corona und die Verantwortung eines Unternehmens in Zeiten des Klimawandels

23.04.2021 | Stand: 18:54 Uhr

Im Januar hat Burkhard Eling die Spitzenposition beim Logistik-Dienstleister Dachser übernommen, als Sprecher des Vorstandes folgte er Bernhard Simon. Dieser hatte Eling 2016 bei einer Jogging-Runde die Nachfolge angetragen.

Muss man sportlich sein, um bei Dachser in den Vorstand beziehungsweise auf den Chefsessel zu kommen?

Burkhard Eling: (lacht) Das schadet auf jeden Fall nicht, war aber kein Einstellungskriterium. Es tut mir gut, mit einem Lauf in den Tag einzusteigen. Außerdem hat mir dieses Hobby schöne gemeinsame Momente mit den bisherigen Vorstandskollegen Bernhard Simon und Michael Schilling beschert.

Welche Distanzen laufen Sie?

Eling: Das hängt von meiner konditionellen Verfassung ab. Meistens liegt die Distanz zwischen 12 und 14 Kilometern. Ich schätze jeden Sport, den ich an der frischen Luft ausüben kann - und am Allgäu

Es gibt drei neue Mitglieder im Vorstand. Was werden Sie anders machen als ihre Vorgänger?

Eling: Das Unternehmen hat einen sehr erfolgreichen Weg beschritten unter Bernhard Simon und Michael Schilling. Für uns ist es eine große Aufgabe, nun die richtige Balance zu finden zwischen dem, was sich bewährt hat, und neuen Akzenten, mit denen unsere Generation die aktuellen Herausforderungen bewältigt. Wir müssen dazu verstehen, was die Essenz dieses Unternehmens ist, und gleichzeitig mit höherer Agilität als bisher auf Veränderungen in den Märkten sowie technische Trends reagieren, denn das Tempo von Veränderungen nimmt stetig zu.

Wie wird Dachser abseits des Geschäftsbetriebs künftig im Allgäu wahrnehmbar sein?

Eling: Wir sind einer der größten Arbeitgeber der Region, deshalb müssen und werden wir auch im Allgäu wahrnehmbar sein und bleiben. Wir haben unsere Wurzeln und unser Headoffice in Kempten. Mit den aktuellen Erweiterungen in Kempten und unserer Niederlassung in Memmingen

Sie haben in der vergangenen Woche die Bilanz für das Geschäftsjahr 2020 vorgelegt. Trotz der Corona-Krise und einem Wirtschaftseinbruch in vielen Ländern gab es nur ein leichtes Minus beim Umsatz auf 5,6 Milliarden Euro. Dazu beigetragen hat vor allem der Bereich Luft- und Seefracht mit einem deutlichen Wachstum. In den vergangenen Jahren hatte dieser Bereich die Erwartungen nicht immer erfüllt. Beruht das Wachstum nun auf Sondereffekten durch die Pandemie?

Eling: Dieses Wachstum war zum Teil organisch, zu einem Teil aber auch durch die Pandemie bedingt. Wir sind früh im Jahr in den Lufttransport von medizinischen Gütern eingestiegen. 2020 haben wir unsere eigenen Charterflüge auf 150 ausgeweitet, wir werden auch in Zukunft Charterflüge abwickeln. Das wird noch etwa zwei Jahre auf diesem Niveau bleiben, denn Frachtkapazitäten in Passagiermaschinen, die wir normalerweise auch nutzen, wird es voraussichtlich erst 2023 oder 2024 wieder auf dem früheren Niveau geben. Der Bereich Seefracht war schwieriger: Dieser Markt funktioniert über die großen Reedereien, bei denen wir Kapazitäten kaufen. Durch die Unsicherheiten zu Beginn der Pandemie fehlten uns erst die geplanten Transportmengen, später gab es Einschränkungen in den Häfen und phasenweise zu wenig Container.

In der Vision 2030 des neuen Vorstandes wird als ein Ziel genannt, Dachser zum „integriertesten Logistik-Dienstleister weltweit“ zu machen. Was bedeutet das? Und wer ist schon besser als Dachser?

Eling: Integration bedeutet Verzahnung. Es geht zum einen darum, die einzelnen Geschäftsfelder miteinander zu verknüpfen, also den Landverkehr in Europa mit dem Luft- oder Seeverkehr. Bei diesen physischen Lieferketten haben wir noch Luft nach oben. Gleichzeitig geht es darum, die physischen Abläufe mit den informatorischen zu verzahnen. Unser großer Vorteil sind dabei die durchgängigen IT-Systeme, die wir selbst entwickelt haben. Das ist einzigartig, das macht niemand besser. Wir haben massiv in unsere Systeme investiert, zum Beispiel im Transportmanagement, müssen das aber immer weiter vorantreiben.

Was ist die größte Herausforderung auf diesem Weg?

Eling: Wir müssen die richtigen Prioritäten setzen. Es gibt eine große Vielzahl an Themen, wir können aber nicht alle gleichzeitig abarbeiten. Deshalb konzentrieren wir uns auf die Optimierung unserer eigenen Prozesse, außerdem auf die enge Einbindung unserer Kunden und unserer Transportpartner in diese Prozesse.

In den vergangenen Jahren ist Dachser auch durch Zukäufe permanent gewachsen. Bei der Vorstellung der Bilanz sagten Sie jedoch, weitere Akquisitionen seien nicht geplant. Wie entwickelt sich das Unternehmen weiter?

Eling: Wir haben für die Landverkehre in Europa ein sehr gut aufgestelltes Netz, hier wird es vielleicht noch die eine oder andere Arrondierung geben, mehr nicht. Im Bereich Luft- und Seefracht brauchen wir einen Ausbau in Nordamerika, dort sind wir recht klein. Das gilt auch für einige Länder in Europa. Akquisitionen wird es in den nächsten Jahren sicher wieder geben, derzeit sind aber keine geplant.

Welche Herausforderung ist größer – Brexit oder Corona?

Eling: Der Brexit ist ein lokal begrenztes Ereignis. Natürlich hat er Aus- wirkungen, das Volumen der Aus- fuhren aus Großbritannien in die EU ist um 30 bis 40 Prozent gesunken. Corona ist in seiner Wirkungskraft aber deutlich größer, die Pandemie beschäftigt uns weltweit mit einer unglaublichen Dynamik und sich ständig verändernden Restriktionen.

In den schriftlich fixierten Dachser-Werten findet man unter anderem die Begriffe Verantwortung und Nachhaltigkeit. Was bedeuten diese Werte für ein Logistikunternehmen in einer Zeit, in der der menschengemachte Klimawandel nicht mehr zu leugnen ist?

Eling: Der Klimawandel ist die größte Herausforderung dieser Epoche und wird uns über Generationen beschäftigen. Es ist für Dachser absolut wichtig, dass wir uns engagieren. Das, was wir beeinflussen können, sind die Energie- und die Prozesseffizienz. Wir investieren in die Energieeffizienz unserer Gebäude, statten diese zum Beispiel mit Photovoltaikanlagen aus und verwenden LED-Technologie. Unser Bereich Forschung und Entwicklung beschäftigt sich mit Blick auf die Prozesseffizienz intensiv mit der Frage, wie wir unsere Produktionskapazitäten besser auslasten können. Wir arbeiten dazu mit künstlicher Intelligenz, um die benötigten Frachtkapazitäten genauer zu prognostizieren. Wir unterstützen die Erforschung und Erprobung von Wasserstofftechnologien zum zukünftigen Antrieb der Lastwagen. Wir rüsten die Lkw-Flotte auf Megatrailer um. Diese Sattelauflieger mit mehr Ladevolumen werden ab April zum Standard bei Neubeschaffungen. Die emissionsfreie Citylogistik, bei der wir Waren mit elektrisch betriebenen Transportern in Innenstädte bringen und dann dort über Lastenfahrräder mit Elektroantrieb verteilen, weiten wir nach Tests in Freiburg und Stuttgart auf insgesamt elf Städte in Europa aus. Der Anteil der Citylogistik an der gesamten Transportmenge ist noch klein, aber wir haben das System marktreif gemacht und bringen es jetzt in die Fläche. Das wird weiter wachsen.

In vielen Industriebereichen wird an der Automatisierung von Prozessen gearbeitet, auch weil in einigen Branchen ein eklatanter Fachkräftemangel herrscht. Setzt Dachser weiter auf Menschen?