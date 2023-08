Daheim in den Bergen: Darum geht es am Freitag in der Folge "Auf neuen Wegen"

"Daheim in den Bergen" läuft am Freitag, 11.8., im TV. Die Folge "Auf neuen Wegen" ist allerdings eine Wiederholung von 2020. Darum geht es.

10.08.2023 | Stand: 16:00 Uhr

"Daheim in den Bergen" ist eine echte Erfolgsgeschichte im TV. Jede Folge der Serie, die im Allgäu gedreht wurde, lockt Millionen Menschen vor die Fernseher und in die Mediathek. Am Freitag, 11. August 2023, zeigt die ARD die Folge "Daheim in den Bergen - Auf neuen Wegen". Die ist allerdings eine Wiederholung. Um was geht es in dem Film? Und wann kommen neue Folgen? Hier alle Infos.

Daheim in den Bergen - Auf neuen Wegen: Das ist die Handlung des Films heute

Die Verwerfungen bei den Leitners und den Hubers halten an. Die mühsam beigelegte Fehde zwischen den Bergbauern-Clans droht wieder aufzuflammen und auch innerhalb der Familien kriselt es: Es geht um die Weiden, die Aufteilung des Erbes und die Folgen der schmerzhaften Enthüllungen. Im Zentrum der Geschichte stehen Matthi Faust und Thomas Unger als Leitner-Brüder sowie Catherine Bode und Theresa Scholze in den Rollen der Huber-Schwestern. Annette Ernst führte Regie bei dem sechsten Film der beliebten Alpensaga, die 2019 im Allgäu gedreht wurde. Marie (Catherine Bode) und Lisa Huber (Theresa Scholze) müssen sich entscheiden, ob sie die Alm ihres tödlich verunglückten Vaters weiterführen.

Um die tägliche Arbeit zu meistern, können die Schwestern jede Unterstützung gebrauchen. Wie gerufen kommt da Karl Leitners (Christoph M. Ohrt) Adoptivsohn: Der draufgängerische Tom (Moritz Bäckerling) kann zwar weder melken noch holzhacken, findet aber Gefallen am einfachen Leben auf der Alm – und auch an Mila Leitner (Nadja Sabersky), der attraktiven Tochter seines Onkels Florian (Matthi Faust). Unterdessen nimmt Lisa einen lukrativen Auftrag als Anwältin an, bei dem sie ein ungutes Gefühl beiseiteschieben muss: Sie soll dafür sorgen, dass der alternative Kulturbahnhof einem Millionenprojekt weichen muss. Dass sie bei dem Betreiber Ruben (Patrick Abozen) nicht mit offenen Karten spielt und sich in ihn verliebt, rächt sich schon bald.

Kritik und Schnellcheck: Lohnt sich das Einschalten bei "Daheim in den Bergen - Auf neuen Wegen"?

Die Alpensaga aus dem Allgäu hat ihre treuen Fans, die natürlich keine Folge verpassen. Kritiker sahen Folge 6 von "Daheim in den Bergen" bei der Erstausstrahlung etwas differenziert. "(Zu) viel Herzschmerz im malerischen Allgäu", kommentierte etwa TV Spielfilm. "Generatrionengewirr vor Traumkulisse", wertete die Teleschau den Film.

Das sind die Schauspieler bei "Daheim in den Bergen - Auf neuen Wegen"

Marie Huber: Catherine Bode

Lisa Huber: Theresa Scholze

Georg Leitner: Thomas Unger

Florian Leitner: Matthi Faust

Karl Leitner: Christoph M. Ohrt

Henriette Leitner: Heike Trinker

Karin Leitner: Judith Toth

Mila Leitner: Nadja Sabersky

Tom: Moritz Bäckerling

Ruben Hansen: Patrick Abozen

Anwalt Dr. Kendrich: Mathias Herrmann

Klara: Berit Vander

Uhrzeit und Mediathek: Wann kommt die Wiederholung von "Daheim in den Bergen" Folge 6 im TV?

Die Sendung am Freitag, 11. August 2023, läuft um 20.15 Uhr im Ersten und kann auch als Stream in der Mediathek angesehen werden.

Daheim in den Bergen: Wann kommen neue Folgen?

Neue Folgen von "Daheim in den Bergen" wurden bereits abgedreht. In Folge 11 "Daheim in den Bergen – Blick nach vorn“ und Folge 12 „Daheim in den Bergen – Schulter an Schulter“ werden Fans der Serie unter anderem erfahren, wie es mit der schwer erkrankten Marie weitergeht und welche Zukunft das von Lisa und Florian eröffnete Hotel hat.

Nach der Ausstrahlung der vergangenen beiden Folgen (9 und 10) im Mai wird es die zwei neuen Filme von „Daheim in den Bergen“ voraussichtlich im nächsten Jahr, also 2024, im TV und als Stream in der Mediathek geben.

Episodenliste "Daheim in den Bergen" - alle Folgen im Überblick: