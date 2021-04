"Daheim in den Bergen" heute im Ersten - lohnt sich das Anschauen?

Mit „Daheim in den Bergen“ rückt die ARD das Allgäu zur besten Sendezeit in ein schönes Licht. Unser Autor hat die Folge heute schon gesehen - lohnt sich das?

Georg und Marie können sich beim Sorgerecht über ihre gemeinsame Tochter nicht einigen, Florian hat sich von seiner Frau getrennt und kämpft mit seinem Bruder ums Erbe, Lisa bekommt als Anwältin keinen Boden unter die Füße. Bei den Leitner-Brüdern und den Huber-Schwestern gibt es jede Menge Enttäuschungen, Zerwürfnisse, Streit. Aber was soll schon gut sein angesichts der starrköpfigen Charaktere, der Schicksalsschläge, der unglücklichen Beziehungen und der enttäuschten Hoffnungen? Da hilft es auch nichts, dass die Bauernhöfe der beiden Familien im schönen Oberallgäu liegen. Die ländliche Idylle verspricht nicht automatisch eine heile Welt. Und dann tauchen auch noch zwei syrische Flüchtlingskinder auf, die als traumatisierte Waisen neue Pflegeeltern brauchen – und keine finden.

Am heutigen Freitagabend setzt „Das Erste“ sein als „Alpen-Saga“ deklariertes Seriendrama „Daheim in den Bergen“ fort (20.15 Uhr, Das Erste). Vermutlich werden wieder ein paar Millionen Zuschauer den 90-minütigen Spielfilm sehen, schließlich läuft auch der siebte Teil mit dem Titel „Brüder“ zur besten Sendezeit. Bei der letzten Folge im Juni 2020 saßen laut Sender 4,10 Millionen Menschen vor den Fernsehgeräten.

"Daheim in den Bergen": Heimatfilm ohne Heimattümelei

Touristiker im Allgäu dürften sich die Hände gerieben haben. Schließlich flimmerten jede Menge schöner Bilder aus der Voralpenlandschaft über die Bildschirme. Gedreht wurde in und um Immenstadt, Oberstaufen, Weitnau und Kempten. Das mit den „Bergen“ ist zwar ein bisschen übertrieben. Aber der Schweizer Regisseur Markus Imboden und sein Team rücken gern saftig grüne Hügel und prächtig geschindelte Bauernhäuser ins rechte Licht, lassen die Sonne über dunkel schimmernden Seen romantisch auf- und untergehen (Lesen Sie hier: Neue Folgen von "Daheim in den Bergen": Das sind die Sendetermine 2021)

Damit hat es sich aber auch schon mit (klischeehaftem) Allgäuer Kolorit. „Daheim in den Bergen“ ist ein Heimatfilm ohne Heimattümelei – auch wenn die Hubers und Leitners sowie all ihre Freunde und Feinde in adretten Bauernstuben, gekachelten Käsekellern und urigen Ziegenställen auftreten. Vielleicht liegt es daran, dass so ziemlich alle Schauspieler rund um das serienerfahrene Protagonisten-Quartett Catherine Bode, Theresa Scholze, Thomas Unger und Matthi Faust weiß Gott woher kommen, nicht aber aus dem Allgäu. Dialekt spricht niemand – mit Ausnahme einer Hotelangestellten: Die aus Marktoberdorf stammende Sarah-Lavinia Schmidbauer mischt ein wenig Mundart-Klänge bei (Lesen Sie auch: Daheim in den Bergen: Alte Folgen als Stream in der Mediathek sehen?).

Das Allgäu dient also (nur) als malerische Kulisse. Das Familiendrama könnte sowieso überall spielen. Markus Imboden, der schon mehrfach den Grimme-Preis gewann, inszeniert das Leben, Leiden und (seltene) Lieben erfreulich ruhig und unaufgeregt, ohne die inzwischen üblichen psychischen und physischen Knalleffekte. Er hat sich für einen konventionellen Weg mit vielen Zwischentönen und ambivalenten Charakterzeichnungen entschieden. Deshalb ist „Daheim in den Bergen“, in dem es wenig um Herz und viel um Schmerz geht, durchaus stimmig geworden.

Wer wissen möchte, wie es mit den Leitners und Hubers in den Allgäuer Hügeln weitergeht, muss nächsten Freitag (16. April) wieder um 20.15 Uhr das Erste einschalten; dann ist „Die Bienenkönigin“ zu sehen. Ältere Folgen gibt es in der Mediathek des Senders.