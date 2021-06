„Damals war das eine Revolution“: Erste Polizistinnen im Allgäu berichten

Bayern stellte als letztes Bundesland vor gut 30 Jahren uniformierte Beamtinnen ein. Drei Allgäuer Polizistinnen der ersten Stunde reden über ihre Erfahrungen.

25.06.2021 | Stand: 13:00 Uhr

Vor über 30 Jahren fiel eine der letzten Männerbastionen: Seither dürfen Polizistinnen in Bayern Uniform tragen. Was heute selbstverständlich ist, war damals eine Revolution, erinnert sich Innenminister Joachim Herrmann ( CSU). Der Freistaat war das letzte Bundesland, das Frauen die Uniform verwehrte. Frauen durften nur bei der Kriminalpolizei arbeiten – und zwar in Zivil. Oberster Gegner von uniformierten Frauen war der damalige Ministerpräsident Franz Josef Strauß. „Er lehnte es strikt ab, auch nur eine Diskussion zu erlauben“, erzählte Herrmann einmal in einem Interview.

22 Prozent aller Polizisten in Bayern sind weiblich

Nach Strauß’ Tod 1988 dauerte es dann aber keine zwei Jahre, ehe die ersten uniformierten Polizistinnen eingestellt wurden - und ab Anfang der 1990er Jahre auch im Allgäu ihren Dienst antraten. Heute sind rund 22 Prozent aller Polizeivollzugsbeamten in Bayern weiblich. Mehr als 6100 von ihnen arbeiten nach Angaben des bayerischen Innenministeriums im uniformierten Dienst. Im Bereich des Polizeipräsidiums Schwaben Süd/West sind sogar 31 Prozent aller Polizeivollzugsbeamten weiblich - nämlich 440. Vor 30 Jahren war es noch eine Handvoll. Hier schildern drei Polizei-Pionierinnen im Allgäu ihre Erfahrungen:

Monika Zeiler (49) Polizeihauptmeisterin in Marktoberdorf

Susanne Winter (45) ist Kriminalhauptkommissarin in Kempten: „Ich hab die Uniform immer gerne getragen. Allein schon aus praktischen Gründen: Man muss sich in der Früh nicht groß überlegen, was man anziehen muss (lacht). Heute arbeite ich bei der Kripo und trage wie meine Kollegen zivile Kleidung. In den 1990er Jahren musste man hier und da schon noch Überzeugungsarbeit leisten. Da hatten speziell ältere Kollegen so eine Art Beschützerinstinkt. Eine junge Polizistin wurde väterlich als „s’Mädle“ bezeichnet. Diese Zeiten sind vorbei. Wir Frauen stehen im Dienst buchstäblich unseren Mann. Einmal musste ich meine Dienstwaffe zücken und nach einem Wildunfall ein angefahrenes Reh erschießen. Mein männlicher Kollege hatte das nicht übers Herz gebracht und mich gebeten, es zu tun.“

Marion Heuchert-Wöhrl (54) Polizeihauptmeisterin in Immenstadt: „Ich habe bei der weiblichen Kriminalpolizei meine Ausbildung gemacht. Dort durften wir nur zivil tragen. Durch die Uniform sind wir Polizistinnen später so richtig angekommen in der Polizei

Lesen Sie auch: Erste stellvertretende Polizeichefin in Marktoberdorf im Porträt