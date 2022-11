Edmund punkten mit Austro-Pop aus dem Wienerwald

Leiwand und Freindschaft ziehen auch im Allgäu

27.11.2022 | Stand: 09:55 Uhr

Das Duo Edmund aus dem Wienerwald ist mit seinem Album „Leiwand“ ist seit vielen Wochen in den österreichischen Albumcharts. Das Erstlingswerk „Freindschoft“ ist längst über die Landesgrenzen hinaus bekannt, jetzt kamen die beiden Musiker ins Allgäu und sorgten für eine ausverkaufte Kultbox in Kempten. Dort warteten 1000 Fans sehnsüchtig auf Lieder wie „Leiwand“, „Freindschoft“, „Die Blonde mitn Mittlscheitel“ und „Prinzessin“. 25 Millionen Streams auf ihre Songs auf Spotify und rund 30 Millionen Aufrufe der Songs auf Youtube ist beeindruckend für eine Mundart-Band, die vor allem in Österreich und Bayern ihre Fans hat. Zum Auftritt in Kempten reisten Gruppen aus Vorarlberg, Tirol, der Schweiz und dem Süden Deutschlands an.

Als Vorgruppe stand die Gitarren Beat Kombo „Dis M“ mit einer soliden Leistung auf der Bühne.