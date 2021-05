Das Ferien-Wetter im Allgäu: Erst Sturm, dann Wolken, dann ein Hauch von Sommer

Das Wetter im Allgäu wird in den kommenden Tagen eher trüb. Immerhin: Richtung Wochenende erwartet uns ein Hauch von Frühsommer in der Region.

Nach einem kurzen Zwischenhoch mit einigen Sonnenstunden in Teilen Deutschlands bringt Tief "Nathan" auch dem Allgäu wieder trübes Wetter. Die Sonne macht sich nach Angaben des Deutschen Wetterdienstes (DWD) rar und es gibt Schauer, vereinzelt Gewitter und kräftigen Wind.

Für das Oberallgäu und das Unterallgäu lagen am Dienstag Sturmwarnungen des Deutschen Wetterdienstes vor. Demnach müsse bis in den Abend hinein mit Sturmböen gerechnet werden.

Die Höchstwerte liegen zwischen 12 und 16 Grad und seien damit definitiv zu kühl für Ende Mai. Nachts sinken die Temperaturen teilweise sogar bis knapp über die Gefriergrenze.

Auch an den Folgetagen wird den Meteorologen zufolge keine Wetterbesserung eintreten. "Es bleibt zu kühl, eher trüb, wechselhaft und nass", teilte der DWD mit. Immerhin: Im Alpenvorland gebe es am Mittwoch längere sonnige Abschnitte. Trotzdem könne es immer wieder Schauer geben.

Am Mittwoch liegen die Höchsttemperaturen im Allgäu zwischen 10 Grad in Buchloe, 13 Grad in Kempten und 16 Grad in Füssen.

Auch für Donnerstag sieht die Prognose der Meteorologen nicht rosiger aus: meist stark bewölkt mit wiederholten Schauer. Die Höchsttemperaturen liegen zwischen 9 Grad im Kleinwalsertal und 16 Grad in Lindau. Im Oberallgäu werden 13 Grad erreicht.

Wetter: Nächste Woche könnte im Allgäu der Sommer Einzug halten

Immerhin: Nach Donnerstag deuten sich den Meteorologen zufolge eine Trendwende an. "Am Wochenende geht es weiter aufwärts mit den Temperaturen. Meist sind es dann schon Höchstwerte um oder über 20 Grad. Auch die Sonne scheint wieder häufiger", meldet wetterkontor.de. Und wetteronline spricht gar von einem "Paukenschlag": "Pünktlich zum Start in den meteorologischen Sommer (1. Juni) sieht es nach Spitzenwerten von 25 Grad und mehr aus." Allerdings, so die Einschränkung, seien "immer noch andere Varianten denkbar".

Ob das Wetter in der zweiten Woche der Pfingstferien im Allgäu also wirklich sommerlich wird, bleibt abzuwarten.

