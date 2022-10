Bei der Herbstsynode des Dekanats Kempten stehen Finanzen im Fokus. Was das für die rund 67.000 evangelischen Christen im Ober-, Ost- und Westallgäu bedeutet.

16.10.2022 | Stand: 17:40 Uhr

Weniger Mitglieder bedeuten weniger Kirchensteuer und damit weniger Geld. Dieser Mangel an Einnahmen trifft Katholiken und Protestanten in Deutschland gleichermaßen. Im Evangelisch-Lutherischen Dekanat Kempten (siehe Infobox) stand das Thema ganz oben bei der Herbstsynode in Oberstdorf mit dem provokanten Titel „Kirchensteuer– Ja, gerne“.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser AZ Plus Angebot testen. Wenn Sie bereits AZ Plus Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein.