Fachkräftemangel und Baby-Boomer: Wie steht es um den Arbeitsmarkt im Allgäu?

Die Zahl der sozialversicherungspflichtig Beschäftigten im Allgäu steigt: trotz Fachkräftemangel, trotz Renteneintritt der Baby-Boomer. Ein Erklärungsversuch.

21.10.2022 | Stand: 18:00 Uhr

Im Allgäu sind hunderte Stellen unbesetzt und es gibt einen massiven Fachkräftemangel. Ein Grund dafür sind die Baby-Boomer, die jetzt in Rente gehen. Dennoch steigt die Zahl der sozialversicherungspflichtig Beschäftigten in der Region seit Jahren an (siehe Grafik). Dieser Trend „ist fast identisch mit dem in Bayern“, sagt Helmut Rainer. Er ist Professor für Volkswirtschaft und Leiter des ifo Zentrums für Arbeitsmarkt- und Bevölkerungsökonomik in München – und erklärt, wie es zu dem Anstiegt kommt.

