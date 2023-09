Statistik gibt Einblicke: Das ist die häufigste Todesursache im Allgäu

An welchen Erkrankungen die meisten Menschen im Allgäu sterben. Warum es so wichtig ist, vorzubeugen, erklären Mediziner und Vertreter von Krankenkassen.

20.09.2023 | Stand: 18:51 Uhr

Covid-19 war im vergangenen Jahr die dritthäufigste Todesursache in Bayern. Das gab am Mittwoch das Statistische Landesamt bekannt. Etwa 7600 Menschen starben an dem Virus. Statistiken geben Einblicke, was die häufigste Todesursache ist. Für das Allgäu gibt es Zahlen aus dem Jahr 2021. Mediziner und Krankenkassen raten zur Vorsorge – dies sei die beste Medizin.

