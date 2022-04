Das Kunstmuseum Lindau bietet Blicke ins Paradies

Das Kunstmuseum Lindau zeigt den „Mythos Natur“ mit 42 Werken von Claude Monet bis Andy Warhol. Besucher erwartet eine Zeitreise durch die Kunstgeschichte.

29.04.2022 | Stand: 17:41 Uhr

Es waren englische Künstler Anfang des 19. Jahrhunderts, die Handwerkszeug, Leinwände und Staffeleien einpackten, um draußen zu malen. Doch erst die Freiluftmalerei der Franzosen ein, zwei Generation später wurde so populär, dass sie selbst heute noch – meist als Farbdrucke – Wohnzimmer schmücken. Paul Cézanne, Claude Monet oder Édouard Manet hießen sie, und es ist folgerichtig, dass die neue Ausstellung im Kunstmuseum Lindau, die sich dem „Mythos Natur“ widmet, mit ihren Werken beginnt. In seiner zwölften Ausstellung für die Lindauer hat der gut vernetzte Experte Roland Doschka aus Balingen erneut meisterliche Werke der klassischen Moderne an den Bodensee geholt und mit Kunstmuseums-Kuratorin Sylvia Wölfe eine fein inszenierte Schau konzipiert.

