Das Ostallgäu steht still. Touristen, die sich noch in Schwangau zeigen, arrangieren sich damit. Das tun auch Einheimische in Buchloe und Marktoberdorf.

27.11.2021 | Stand: 08:12 Uhr

Zwei Wanderer verlassen am Freitagmorgen hastig den Tegelbergparkplatz in Schwangau. Es schneit und es ist kalt und grau – fast scheint es so, als hätte sich das triste Wetter an den Lockdown im Ostallgäu angepasst. Wo sich sonst früh morgens schon viele Wanderer und Touristen tummeln, herrscht Leere.