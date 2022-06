"Das perfekte Dinner" im Allgäu - Das sind die Teilnehmer, ihre Menüs und die Sendetermine

"Das perfekte Dinner" bei VOX ist zurück im Allgäu - alles rund um Sendetermine, Menüs und die Kandidaten erfahren Sie hier.

02.06.2022 | Stand: 11:15 Uhr

"Das perfekte Dinner" auf VOX ist wieder zurück im Allgäu. Dieses Mal kochen und kämpfen Teilnehmer aus Kempten, Oberstdorf, Kaufbeuren, Nesselwang und Mauerstetten um den heißbegehrten Sieg und 3.000 Euro.

"Das perfekte Dinner" bei VOX im Allgäu: Sendetermine

Das sind die Teilnehmer beim"Das perfekte Dinner" im Allgäu

"Das perfekte Dinner" im Allgäu läuft Montag bis Freitag um 19 Uhr auf VOX oder rund um die Uhr auf RTL+.

In den aktuellen Folgen des "Perfekten Dinners" treten diese Woche fünf Kandidatinnen und Kandidaten aus dem Allgäu an.

Die 26-Jährige Imke aus Kempten ( Oberallgäu) arbeitet als Physiotherapeutin und glänzt in der ersten Folge nicht nur mit ihrem Essen, sondern auch mit den wohl ungewöhnlichsten Hausschuhen: Fischhausschuhe, die sie von ihrem Chef zu Weihnachten geschenkt bekommen hat - Ob es für das Tragen im Fernsehen wohl eine Gehaltserhöhung gibt?

Am Dienstag tritt der 44-jährige Alessandro aus Kaufbeuren ( Ostallgäu) an. Der Geschäftsführer möchte mit dem Motto "La Dolce Vita" seine Gäste verwöhnen und scheint auch selbst sehr überzeugt von sich zu sein. "Das sieht ja schon fast nach 15 Punkten aus", bemerkt er während des Kochens.

"Das perfekte Dinner": Antje aus Nesselwang - Ferienwohnung Antjes Hock 27

Mittwoch lädt die 33-jährige Vermieterin Antje nach Nesselwang (Ostallgäu) ein. Ihr Menü trägt den Titel "Weltenbummlerin mischt Allgäuer Küche auf" und überrascht mit Wunderkerzen als Teller-Dekoration. Besonders ist: Antje vermietet Ferienwohnungen im schönen Nesselwang.

"Das perfekte Dinner": Shad aus Mauerstetten

Lesen Sie auch

Kabarett-Dinner Genuss für Gaumen und Gemüt im Schloss zu Hopferau

Ausgefallen wird es Donnerstag in der Gemeinde Mauerstetten (Ostallgäu) bei Shad. Der Hausmeister will mit pakistanischen Rezepten aus seiner Heimat punkten.

"Das perfekte Dinner": Steffi aus Oberstdorf

"Das perfekte Dinner" im Allgäu: Das sind die Menüs

Den Schluss macht die 31-jährigeaus Oberstdorf (Oberallgäu), die als Ersatz für ihren Mann einspringt. Denn eigentlich hatte der sich beworben, aber dann doch keine Zeit gehabt. Daraufhin ist die Hausfrau und Mutter eingesprungen.

Montag bei Imke aus Kempten

Vorspeise : Confierte Tomaten mit Burrata und selbstgemachtem Sauerteigbrot

: Confierte Tomaten mit Burrata und selbstgemachtem Sauerteigbrot Hauptspeise : Geschmortes vom Rind in Rotweinsoße an glasierter Karotte mit Erdäpfeln

: Geschmortes vom Rind in Rotweinsoße an glasierter Karotte mit Erdäpfeln Nachspeise: Buttermilch-Joghurt-Eis mit Lemon Curd und Matcha-Crunch

Dienstag bei Alessandro aus Kaufbeuren

Vorspeise: Krustentiersuppe mit Langusten und Scamponi-Einlage

Krustentiersuppe mit Langusten und Scamponi-Einlage Hauptspeise : Kalbsbäckchen „geschmort“ mit Safran-Risotto

: Kalbsbäckchen „geschmort“ mit Safran-Risotto Nachspeise: Tiramisu und Zabaione

Mittwoch bei Antje aus Nesselwang

Vorspeise : Frau Antje bringt Käse aus... dem Allgäu

: Frau Antje bringt Käse aus... dem Allgäu Hauptspeise : Geschmacksexplosion aus heimischen Gewässern, Wäldern und Gärten

: Geschmacksexplosion aus heimischen Gewässern, Wäldern und Gärten Nachspeise: Süß trifft eisig und exotisch

Donnerstag bei Shad aus Mauerstetten

Vorspeise: Dal mit Pakora

Dal mit Pakora Hauptspeise: Mutton-Chana-Curry mit Reis (indisches Linsencurry mit Kichererbsen)

Mutton-Chana-Curry mit Reis (indisches Linsencurry mit Kichererbsen) Nachspeise: Kulfi (traditionelles indisches Eis)

Freitag bei Steffi aus Oberstdorf

Vorspeise: Strudel von der Forelle auf Rettich-Rüben-Carpaccio und Wildkräutersalat

Strudel von der Forelle auf Rettich-Rüben-Carpaccio und Wildkräutersalat Hauptspeise: Roulade vom heimischen Weiderind auf Kartoffel-Trüffelstampf, Vanille-Karotten und Speckbohnen

Roulade vom heimischen Weiderind auf Kartoffel-Trüffelstampf, Vanille-Karotten und Speckbohnen Nachspeise: Cheesecake & Brownie mit Himbeereis

Wer hat "Das perfekte Dinner" gewonnen?

Wer das perfekte Dinner im Allgäu beim Sender Vox gewinnt, ist noch nicht entschieden. Alle Informationen zum Gewinner erfahren Sie am Freitag hier.

Lesen Sie auch: "Das perfekte Promi-Dinner" 2022