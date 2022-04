Das Pescatore in Bad Wörishofen sagt „Arrivederci“

Warum Pächterin Gülden Wachter sich zur Schließung des Traditionslokals entschlossen hat und was sie danach vorhat.

28.04.2022 | Stand: 08:30 Uhr

Fast genau vor 30 Jahren, im Jahre 1992, eröffnete an der Türkheimer Straße die Familie Mimo ihr Restaurant „Pescatore“. Nach dem „Capri“ war es damals die zweite italienische Gaststätte in der Kneippstadt. Sie wurde bald zu einer festen und beliebten Institution in der Stadt. Ihr Name war so sehr Programm, dass an dieser verkehrsreichen Stelle auch heute noch fast nur von der „Pescatore-Kreuzung“ gesprochen wird. Etwas über 20 Jahre war der in Bad Wörishofen bekannte Gastronom Ernesto Wirt im Pescatore, ehe ihm Gülden Wachter 2016 ablöste. Diese gab nun aber bekannt, dass sie das Haus zum 1. Mai nicht mehr betreiben wird.

