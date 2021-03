Das sagt Gesundheitsminister Holetschek über das Image des Astrazeneca-Impfstoffs

Wie kann man dem Image-Schaden des Corona-Impfstoffs von Astrazeneca entgegentreten? Bayerns Gesundheitsminister Klaus Holetschek hat dazu etwas vor.

18.03.2021 | Stand: 18:51 Uhr

Wie kann man dem Image-Schaden des Corona-Impfstoffs von Astrazeneca entgegentreten? Der Bayerische Gesundheitsminister Klaus Holetschek ( CSU) will dafür die Hausärzte einbinden.

„Sie haben ein Vertrauensverhältnis zu ihren Patienten“, sagte der Allgäuer Politiker gegenüber unserer Redaktion. Wenn die Hausärzte voraussichtlich ab April impfen dürfen, solle dabei bevorzugt das Vakzin von Astrazeneca verwendet werden.

EMA: Astrazeneca-Impfstoff ist sicher

Impfungen mit dem Präparat wurden nach Thrombose-Fällen ausgesetzt. Am späten Donnerstagnachmittag teilte die Europäische Arzneimittelbehörde (EMA) allerdings mit, sie halte das Vakzin weiterhin für sicher.

Söder macht sich Sorgen

Bayerns Ministerpräsident Markus Söder hält am Einsatz des Corona-Impfstoffs von Astrazeneca fest. "Ich würde es nicht wegschmeißen, auch wenn es nicht zugelassen worden wäre", sagte der CSU-Chef am Donnerstag in München. Söder betonte, er mache sich große Sorgen, wie sehr Astrazeneca noch gewollt werde. Es habe ja schon vor der Aussetzung in dieser Woche viel Skepsis gegenüber dem Vakzin gegeben. Er sei daher für eine größtmögliche Flexibilität. Über die Hausärzte könnte der Impfstoff dann schnell und auch mit der notwendigen individuellen Beratung sowie Nachsorge verabreicht werden.

