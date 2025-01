Das schneereichste Dorf der Welt liegt nahe dem Allgäu

Welches Skigebiet besonders schneesicher ist, beschäftigt viele Wintersportler in ihrer Planung. Kein Wunder: Der Klimawandel und die daraus folgende Erwärmung der Erde stellt den Ski- und Snowboardsport vor große Herausforderungen. In einigen Skigebieten bleibt der Schnee immer häufiger aus - und die Pisten sind auf künstliche Beschneiung angewiesen.

Doch es gibt auch weiterhin Orte und Gebiete, in denen regelmäßig und stabil Schnee fällt. Die besonders gute Nachricht: Das über Monate schneesichere Dorf mit dem weltweit meisten Neuschnee pro Jahr befindet sich in Vorarlberg in Österreich - und damit in der Nähe des Allgäus.

So viel Schnee fällt im schneereichsten Dorf der Welt

Viele Orte entlang der Nordalpen haben Niederschlagswerte auf Rekordniveau - und besitzen deshalb beliebte und schneesichere Skigebiete. Doch welches dauerhaft bewohnte Dorf ist am schneereichsten? Spitzenreiter mit 9,3 Metern Neuschnee pro Jahr ist Damüls in Vorarlberg, das bereits 2006 zum „Schneereichsten Dorf der Welt“ gekürt wurde. Eine zehn Jahre später veröffentlichte Studie von Günther Aigner, der mit seinem Netzwerk zur Zukunft des Skisports forscht, bestätigte das Ergebnis. Auf Platz zwei und drei folgen das österreichische Schröcken am Hochtannberg und Braunwald in der Schweiz.

Ein weiterer Befund der Studie, die die Schneemessdaten von der Saison 1946/47 bis 2015/16 verglich: Die maximalen Schneehöhen in Damüls haben sich in den vergangenen 30 Jahren nicht großartig verändert. Die Anzahl der Tage, an denen in der Ortschaft Schnee lag, blieb sogar die vergangenen 70 Jahre stabil.

Wintersport im schneereichsten Dorf der Welt

Das dürfte vor allem Wintersportler freuen, denn das in unmittelbarer Nähe zum Dorf liegende Skigebiet Damüls-Mellau ist und bleibt damit von Dezember bis April vollkommen schneesicher. Es befindet sich auf einer Höhe zwischen 1300 und 1700 Metern und ist gemeinsam mit dem Skigebiet Faschina und einer Pistenlänge von über 100 Kilometern das größte Skigebiet im Bregenzerwald.

Icon Vergrößern Die schneesicheren Pisten von Damüls locken Ski-, Snowboardfahrer und Langläufer in den Bregenzerwald. Foto: Florian Sanktjohanser, dpa (Symbolbild) Icon Schließen Schließen Die schneesicheren Pisten von Damüls locken Ski-, Snowboardfahrer und Langläufer in den Bregenzerwald. Foto: Florian Sanktjohanser, dpa (Symbolbild)

In der Saison 2024/2025 hat das Skigebiet Damüls-Mellau vom 6. Dezember bis zum 21. April täglich von 9 bis 16 Uhr geöffnet. Neben Pisten für Ski- und Snowboardfahrer gibt es außerdem zwei Langlaufloipen und eine Rodelbahn. Ein Tagesticket für Erwachsene kostet 70 Euro. Wer lieber in Deutschland ins Tal hinunterflitzen möchte: Das schneesicherste Skigebiet hierzulande liegt im Oberallgäu - genauer in Oberstdorf.

Das ist das schneereichste Dorf der Welt

Die Gemeinde Damüls gehört zu den Vorarlberger Walserdörfern und befindet sich im Bezirk Bregenz. Sie ist der höchstgelegene Urlaubsort zwischen dem Bregenzerwald und dem Großen Walsertal, liegt im Argenbachtal und hat 352 Einwohner.

Damüls ist vom Tourismus geprägt und zählt mit über 280.000 Übernachtungen (Stand: 2016) zu den besucherstärksten Ortschaften im Bregenzerwald. Neben dem Wintersport ziehen auch das Museum des Skiweltverbandes FIS, zahlreiche Wanderrouten sowie Mountainbike- und Rennradstrecken Besucher aus der ganzen Welt an.

Wintersport-Rekorde aus dem Allgäu

