Pastellfarben sind out: Das sind die Blumentrends in diesem Jahr im Allgäu

Welche Blumentrends sind in diesem Jahr angesagt? Wir haben bei Fachleuten im ganzen Allgäu nachgefragt - inklusive Tipps für die Pflänzchen-Pflege.

17.04.2023 | Stand: 10:33 Uhr

Das Wohnzimmer in einen Dschungel verwandeln, eigenes Gemüse auf dem Balkon ernten, eine bunte Blumenwiese für die Bienen im Garten sähen: Wenn draußen die ersten Blumen blühen und die Bäume sprießen ist es für viele an der Zeit, auch im eigenen Heim für frisches Grün zu sorgen. Doch welche Pflanzen holen sich die Allgäuer ins Haus? Wir haben nachgefragt.

Diese Zimmerpflanzen sind aktuell im Allgäu beliebt

Unter den Zimmerpflanzen gibt es gerade eine klare Tendenz unter den Käuferinnen und Käufern: "Der Trend geht hin zu Grünpflanzen in allen Farben und Formen", sagt Manuela Dreyer von der Gärtnerei Frank in Fischen ( Oberallgäu). Beispielsweise sei die "Calathea", auch bekannt als Korbmarante, beliebt. Sie gibt es mit vielen verschiedenen Farbzeichnungen in den Blättern. So kann eine gewisse Vielfalt im Wohnzimmer entstehen, sagt Dreyer. Gepflegt wird die Calathea, indem sie einmal wöchentlich gegossen und regelmäßig gedüngt wird. Der Standort darf hell sein, jedoch sollte sie keine pralle Sonne abbekommen.

Bei einer Topfgröße von elf bis zwölf Zentimetern ist die Calathea ab etwa zehn Euro erhältlich. Bild: Leemage, Imago (Symbolbild)

Philodendren verleihen Wohnräumen einen Dschungel-Flair

"Philodendren", auch Baumfreund genannt, seien gerade auch sehr beliebt. Sie haben zwar keine Blüte, dafür aber verschiedene Blattzeichnungen. "Die Blätter können fast ganz weiß mit grünen Streifen aber auch genau andersrum aussehen", sagt Dreyer. Auch Gelbgrün oder komplett grüne Blätter sind im Sortiment der Strukturpflanzen. Eine besonders berühmte Philodendron-Pflanze ist die Sorte "Monstera". "Sie schafft ein total grünes Wohnzimmer mit richtigem Dschungel-Gefühl." Im Vergleich zu anderen Philodendren empfiehlt sich für die Monstera ein etwas dunklerer Standort, ansonsten gilt auch hier einmal wöchentlich gießen, düngen und keine pralle Sonne.

Gerade die Monstera gelte auch als luftreinigende Pflanze, sagt Uwe Brockner von der Gärtnerei Jung in Biessenhofen/ Ebenhofen ( Ostallgäu). "Durch die Pandemie saß man viel zuhause, seitdem sind diese Pflanzen sehr angesagt", sagt er. Auch die Grünlilie und das Einblatt gehören zur Sorte der luftreinigenden Pflanzen. Sie alle haben nur wenig oder gar keiner Blüte und sind schlichtweg Grün.

Links im Bild eine Philodendron mit gelben Blattzeichnungen. Ab einer Topfgröße von elf bis zwölf Zentimetern ab etwa 13 Euro erhältlich. Rechts eine Monstera, preislich beginnend bei etwa 20 Euro. Bild: Redeleit/ Ingimage, Imago (Symbolbilder)

Kakteen, Sukkulenten und Opuntien liegen im Allgäu im Trend

Pflegeleichter als die Strukturpflanzen und ebenso im Trend seien aktuell Kakteen und Sukkulenten. Beide Arten speichern Wasser ein. Sie unterscheiden sich nur darin, dass Sukkulenten keine Stacheln besitzen, sagt Dreyer. Sie geben sich mit wenig Wasser und wenig Dünger zufrieden und sind damit ideal für Hobbygärtner, die gerne mal länger unterwegs sind.

"Typisch sind gerade auch Opuntien, die kennt man noch von der Oma", sagt Dreyer. Preislich beginnen diese bei etwa fünf Euro. Und auch die Sansevieria, der Bogenhanf, mit ganz verschieden breiten Blättern, teils auch rund, oder gar nicht als Blatt erkennbar, ist gerade eine Trend-Zimmerpflanze. Bei mittlerer Größe liege der Preis bei etwa 15 Euro.

Ob mit oder ohne Stachel, die Sukkulenten (links) und Opuntien sind gerade sehr angesagt. Bild: Usa Today Network/ blickwinkel, Imago (Symbolbilder)

Der Bogenhanf (Sansevieria trifasciata) mit seinen auffälligen Blättern befindet sich akutell wohl in vielen Wohnzimmern im Allgäu. Bild: Blumen - 1000 gute Gründe

Deutschlandweit sind eine Palme und eine exotische Pflanze besonders angesagt

Bei der Gartencenter-Kette Dehner zählt laut Mitteilung die Kentiapalme zu den beliebtesten Zimmerpalmen. Auch für dunkle Ecken geeignet ist die Palme sehr pflegeleicht. Preislich beginnt die schlichte Pflanze bei etwa 35 Euro. Der Indische Safranwurz, auch "Purple-Rain-Pflanze" genannt, gehöre ebenso zu den Trendpflanzen bei Dehner. Die Zimmerpflanze mit pinker oder weißer Blüte benötigt einen hellen Standort, jedoch aber keine pralle Sonne. Außerdem sollte sie nicht zu viel gegossen und Zugluft vermieden werden.

Diese Balkonpflanzen sind aktuell im Allgäu beliebt

Das viele Grün zieht sich von den Wohnzimmern auf die Balkone und Terrassen hinaus. "Das Gärtnern auf ganz kleinen Flächen ist sehr interessant geworden, jede Ecke wird genutzt", sagt Dreyer. Salate, Schnittmangold, Radieschen und kleine Karotten eigenen sich für den Balkonkasten. Der Preis für die Pflanzwürfel und Samen: maximal ein Euro.

Töpfe mit Beerenobst, Zwergobst und Säulenobst bewegen sich preislich zwischen 15 und 50 Euro und sind laut Dreyer sowohl für den Balkon oder die Terrasse geeignet. Manche würden zu Balkonzucchinis und -tomaten greifen, die zwischen vier und acht Euro kosten. "Man kann auch ohne Garten viel machen, der Trend läuft seit Corona einfach weiter", sagt Dreyer. Der Standort für das Obst und Gemüse sollte recht sonnig sein, zudem rät die Gartenbautechnikerin zu Obst- und Gemüsedünger.

Auch diese Entwicklung lässt sich laut Uwe Brockner mit der Pandemie begründen. "In den Städten heißt das Urban Gardening", sagt er. So mögen es viele Kundinnen und Kunden von Pflücksalat bis zur Gurke ihr Gemüse selbst anzubauen. "Wurzelgemüse, Kartoffeln und sogar Obst", zählt Brockner auf. Selbstversorgen sei definitiv ein aktueller Trend.

Radieschen und Salat können sowohl auf dem Balkon als auch im eigenen Garten angebaut werden. Bild: Countrypixel, Imago (Symbolbild)

Diese Balkonblumen blühen in diesem Frühjahr im Allgäu

Altbewährte Blumen wie Geranien und Petunien werden auch in diesem Jahr die Balkone und Terrassen der Allgäuer schmücken. "Die Farben gehen weg von Pastell hin zu kräftigem Pink und Orange", sagt Dreyer. Knallige Farben liegen im Trend, an Weiß und Zartrosa habe man sich inzwischen sattgesehen. Die Balkonblume des Jahres sei die orangefarbene Petunie "Alpenglühen". Der Standort sollte sowohl für Geranie als auch Petunie sonnig bis halbschattig sein, die Geranie mag es jedoch etwas trockener als die Petunie, sagt Dreyer. Letztere darf aber ruhig etwas mehr Wasser bekommen. Preis: etwa drei Euro.

Dazu sind weitere Pflanzen beliebt: "Geranien und Petunien werden gerne kombiniert mit Hängebambus, Gundermann oder Silberregen." Sie alle benötigen regelmäßigen Blühpflanzendünger, außerdem sollte die Erde eine sehr gute Qualität haben. Je nach Standort rät die Expertin hier jedoch zu gesonderter Beratung, um auch zur passenden Sorte zu greifen. Der Hängebambus koste etwa sieben Euro, Gundermann und Silberregen gebe es für 3,50 Euro.

Kräftige Farben bei Geranien und Petunien sind in diesem Jahr besonders beliebt. Bild: Gaby Wojciech, Imago (Symbolbild)

Diese Balkon- und Gartenblumen sind bei Dehner sehr angesagt

Für den Balkon und den Garten seien bei Dehner aktuell verschiedene Varianten von Nelken, wie die rote Gartennelke und die pinke Bartnelke, angesagt. Sie benötigen einen warmen, sonnigen Standort, der möglichst windgeschützt ist. Weiter liegen auch Porzellanröschen im Trend, die als sehr robust gelten und in vielerlei Farben erhältlich sind. Diese, und auch die gelbe Narzisse, mögen es sonnig bis halbschattig, sind aber ansonsten pflegeleicht. Der Trend geht also auch bei Dehner hin zu kräftigen Farben auf dem Balkon und im Garten.

