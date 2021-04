Das sind die Corona-Regeln für den Handel in Kempten - neue Regeln ab 17. April 2021

Aktuelle Corona-Regeln in Kempten: Ab Samstag, 17. April, gelten in Kempten wieder neue Vorgaben. Hier der Überblick aktuell.

15.04.2021 | Stand: 10:30 Uhr

Update, Donnerstag, 15. April: Es gelten wieder neue Corona-Regeln in Kempten. Grund sind die neuen Vorgaben von Bund und Ländern. Basis bilden die Sieben-Tage-Inzidenzwerte. In Kempten liegt der Inzidenzwert seit mehreren Tagen in Folge über 200.

Die Folgen für Kempten: Ausgangssperre von 22 bis 5 Uhr, Schließung des Einzelhandels, Treffen mit nur noch einer weiteren haushaltsfremden Person. Auch die Schulen und Kitas in Kempten sind seit 23. März wieder geschlossen. Selbst die Osterferien und deren Ende brachten hier keine Änderungen - Ausnahmen gibt es nur für Abschlussklassen (hier alle Allgäuer Inzidenz-Werte im Überblick).

Diese Corona-Regeln gelten in Kempten bis Samstag 17. April 2021

Für Geschäfte in Kempten: In Kempten lag der Inzidenzwert am Montag bei 198,1. Im Einzelhandel gilt "Click and meet" mit vorheriger Terminvereinbarung. Zusätzlich verpflichtend ist die Vorlage eines aktuellen negativen Coronatests (PCR-Test maximal 48 Stunden alt, Schnelltest oder Selbsttest maximal 24 Stunden alt). Schuhgeschäfte, Buchhandlungen, Baumärkte, Blumenfachgeschäfte, Gartenmärkte, Gärtnereien und Baumschulen gelten nicht mehr als Ausnahme. (Welche Geschäfte wie im Allgäu geöffnet haben, erfahren Sie hier.)

Ausgenommen sind bei Einhaltung der jeweiligen Voraussetzungen:

Lebensmittelhandel inklusive Direktvermarktung

Lieferdienste, Getränkemärkte

Reformhäuser

Babyfachmärkte

Apotheken, Sanitatshäuser, Drogerien

Optiker, Hörgeräteakustiker

Tankstellen, Kfz-Werkstätten, Fahrradwerkstätten

Banken und Sparkassen, Pfandleihhäuser

Filialen des Brief- und Versandhandels

Reinigungen und Waschsalons

Verkauf von Presseartikeln

Versicherungsbüros

Tierbedarf und Futtermittel

Großhandel.

Der Verkauf von Waren, die über das übliche Sortiment des jeweiligen Geschäfts hinausgehen, ist untersagt.

Die Öffnung für Handels-, Dienstleistungs- und Handwerksbetriebe mit Kundenverkehr ist ebenfalls nicht gestattet.

Hier die Corona-Regeln für Kempten ab Samstag, 17. April:

Treffen: Treffen sind nur noch mit einer haushaltsfremden Person erlaubt. Das gilt unabhängig vom Ort und drinnen wie draußen. Kinder unter 14 Jahren werden nicht mitgerechnet. Außerdem erlaubt ist „die wechselseitige, unentgeltliche, nicht geschäftsmäßige Beaufsichtigung von Kindern unter 14 Jahren in festen, familiär oder nachbarschaftlich organisierten Betreuungsgemeinschaften, wenn sie Kinder aus höchstens zwei Hausständen umfasst“. Fahrten zum Einkaufen oder zum Besuch sind weiterhin im Rahmen der Kontaktbeschränkung möglich.

In Kempten gibt es wieder eine Ausgangssperre von 22 bis 5 Uhr - der Aufenthalt außerhalb der Wohnung ist in dieser Zeit untersagt oder nur noch aus triftigen Gründen erlaubt (Weg zur Arbeit, Begleitung Kranker/Sterbender, Gassigehen mit dem Hund).

In Kempten gibt es wieder eine Ausgangssperre von 22 bis 5 Uhr - der Aufenthalt außerhalb der Wohnung ist in dieser Zeit untersagt oder nur noch aus triftigen Gründen erlaubt (Weg zur Arbeit, Begleitung Kranker/Sterbender, Gassigehen mit dem Hund). Schulen: Befinden sich im Distanzunterricht, außer die Abschlussklassen.

Befinden sich im Distanzunterricht, außer die Abschlussklassen. Kitas: Kindergärten und Krippen bieten lediglich Notbetreuung in Ausnahmefällen.

Kindergärten und Krippen bieten lediglich Notbetreuung in Ausnahmefällen. Fort- und Weiterbildungen: Angebote der beruflichen Aus-, Fort- und Weiterbildung sind ebenso wie Angebote der Erwachsenenbildung in Präsenzform untersagt.

Angebote der beruflichen Aus-, Fort- und Weiterbildung sind ebenso wie Angebote der Erwachsenenbildung in Präsenzform untersagt. Einzelhandel: Der Einzelhandel muss schließen, Einkaufen mit Terminbuchung ("Click and Meet") entfällt wieder - selbst wenn ein negativer Test vorgelegt werden könnte. Die Geschäfte dürfen nur noch "Click und Collect" anbieten - also die Abholung zuvor bestellter Waren.

Der Einzelhandel muss schließen, Einkaufen mit Terminbuchung ("Click and Meet") entfällt wieder - selbst wenn ein negativer Test vorgelegt werden könnte. Die Geschäfte dürfen nur noch "Click und Collect" anbieten - also die Abholung zuvor bestellter Waren. Geöffnet bleiben : alle Geschäfte des täglichen Bedarfs wie Supermärkte, Apotheken und Drogerien. Lieferdienste (Lebensmittel), Getränkemärkte, Reformhäuser, Babyfachmärkte, Sanitätshäuser, Optiker, Hörgeräteakustiker bleiben offen. Friseure: Friseure bleiben offen. Ebenso Betriebe zur Fuß-, Hand-, Nagel- und Gesichtspflege. Weitere Bereiche, die offen bleiben:Tankstellen, Kfz-Werkstätten, Fahrradwerkstätten sowie Fahrschulen. Auch Banken und Sparkassen bleiben geöffnet. Ebenso Filialen des Brief- und Versandhandels.

: Musikunterricht: Instrumental- und Gesangsunterricht in Präsenzform ist bei einer „Notbremse“ untersagt.

Instrumental- und Gesangsunterricht in Präsenzform ist bei einer „Notbremse“ untersagt. Freizeit: Die Öffnung der Museen und Kulturstätten entfällt, auch Tiergärten müssen bei der "Notbremse" schließen.

Die Öffnung der Museen und Kulturstätten entfällt, auch Tiergärten müssen bei der "Notbremse" schließen. Sport: Kontaktfreier Sport ist mit einer weiteren haushaltsfremden Person unter der Einhaltung der Hygiene-Regeln erlaubt. Sport in Gruppen ist untersagt.

Weitere Corona-Nachrichten finden Sie in unserem Newsblog.