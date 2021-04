Das sind die Corona-Regeln für den Handel in Kempten seit 12. April 2021

Aktuelle Corona-Regeln in Kempten: Seit Montag, 12. April, gelten in Kempten wieder neue Vorgaben. Hier der Überblick aktuell.

12.04.2021 | Stand: 17:19 Uhr

Update, 12. April, 16.55 Uhr: Es gelten wieder neue Corona-Regeln in Kempten. Grund sind die neuen Vorgaben von Bund und Ländern. Basis bilden die Sieben-Tage-Inzidenzwerte.

Hier die Corona-Regeln in Kempten ab 12. April 2021

Für Geschäfte in Kempten: In Kempten lag der Inzidenzwert am Montag bei 198,1. Im Einzelhandel gilt "Click and meet" mit vorheriger Terminvereinbarung. Zusätzlich verpflichtend ist die Vorlage eines aktuellen negativen Coronatests (PCR-Test maximal 48 Stunden alt, Schnelltest oder Selbsttest maximal 24 Stunden alt). Schuhgeschäfte, Buchhandlungen, Baumärkte, Blumenfachgeschäfte, Gartenmärkte, Gärtnereien und Baumschulen gelten nicht mehr als Ausnahme. (Welche Geschäfte wie im Allgäu geöffnet haben, erfahren Sie hier.)

Ausgenommen sind bei Einhaltung der jeweiligen Voraussetzungen:

Lebensmittelhandel inklusive Direktvermarktung

Lieferdienste, Getränkemärkte

Reformhäuser

Babyfachmärkte

Apotheken, Sanitatshäuser, Drogerien

Optiker, Hörgeräteakustiker

Tankstellen, Kfz-Werkstätten, Fahrradwerkstätten

Banken und Sparkassen, Pfandleihhäuser

Filialen des Brief- und Versandhandels

Reinigungen und Waschsalons

Verkauf von Presseartikeln

Versicherungsbüros

Tierbedarf und Futtermittel

Großhandel.

Der Verkauf von Waren, die über das übliche Sortiment des jeweiligen Geschäfts hinausgehen, ist untersagt.

Lesen Sie auch

Corona in Memmingen Das sind die Corona-Regeln in Memmingen ab 8. März 2021

Die Öffnung für Handels-, Dienstleistungs- und Handwerksbetriebe mit Kundenverkehr ist ebenfalls nicht gestattet.

Weitere Corona-Nachrichten finden Sie in unserem Newsblog.