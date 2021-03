Das sind die Corona-Regeln im Oberallgäu ab 8. März 2021

Aktuelle Corona-Regeln im Oberallgäu: Ab Montag, 8. März 2021, gelten im Kreis Oberallgäu wieder neue Vorgaben - aber auch Lockerungen. Hier der Überblick aktuell.

07.03.2021 | Stand: 18:09 Uhr

Neue Corona-Regeln im Oberallgäu ab 8. März 2021: Von Montag an treten im Landkreis Oberallgäu aktuell mehrere Änderungen in Kraft. Grund sind die neuen Vorgaben von Bund und Ländern, die auch in Bayern Schritt für Schritt umgesetzt werden. Entscheidendes Kriterium für die Gesetze und Freigaben ist auch im Oberallgäu die Sieben-Tage-Inzidenz (hier die aktuellen Werte im Allgäu im Überblick).

Hier die Corona-Regeln im Oberallgäu ab 8. März 2021

Corona-Regeln ab 8. März für Geschäfte im Oberallgäu: Im Oberallgäu lag der Inzidenzwert in den vergangenen Tagen stabil unter 50. Der Einzelhandel darf damit ab Montag wieder öffnen. Einschränkungen müssen allerdings eingehalten werden: Ein Kunde pro zehn Quadratmeter, lautet die Vorgabe. Bei über 800 Quadratmetern Verkaufsfläche gilt sogar: Nur ein Kunde pro 20 Quadratmeter.

Michael Läufle vom Oberallgäuer Landratsamt nennt die Entwicklung „erfreulich“. Mit Blick auf die Disziplin und das Verständnis der Bürger sagt er: „Danke fürs Mitmachen!“

Corona-Regeln ab 8. März für den Sport im Oberallgäu:

Unter dem 50-er Wert ist kontaktfreier Sport in kleinen Gruppen bis maximal zehn Personen im Außenbereich wieder erlaubt, auch auf Außensportanlagen wie Tennis- oder Golfplätzen.

Zwischen 50 und 100 reduziert sich die erlaubte Teilnehmerzahl bei Individualsport auf maximal fünf Personen aus zwei Haushalten oder bei Kinder bis 14 Jahren auf Gruppen bis 20 Personen.

Corona-Regeln ab 8. März für Buchhandlungen und Bibliotheken im Oberallgäu: Nach den ersten Öffnungen bei Schulen, Friseuren und in einzelnen weiteren Bereichen werden laut Landratsamt ab dem 8. März 2021 Buchhandlungen dem Einzelhandel des täglichen Bedarfs zugerechnet. Sie können somit auch mit entsprechenden Hygienekonzepten und einer Begrenzung auf einen Kunden je 10 m² für die ersten 800 m² Verkaufsfläche und darüber hinaus einen Kunden je 20 m² wieder öffnen. Unter gleichen Voraussetzungen werden Büchereien, Archive und Bibliotheken wieder geöffnet.

Neue Regeln: Machen auch Kinos, Lokale und Hotels im Oberallgäu wieder auf?

Für Kinos und Theater sind frühestens ab dem 22. März Öffnungen möglich. Dies gilt auch für die Außengastronomie, also etwa Biergärten, und Sport in Innenräumen beziehungsweise Kontaktsport im Außenbereich. Über weitere Öffnungen und Perspektiven für Hotels oder Reisen soll dann frühestens bei der Konferenz von Bund und Ländern am 22. März gesprochen werden.

