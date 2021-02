Das aktuell teuerste Haus im Allgäu steht für fast drei Millionen Euro zum Verkauf. Was drei Makler zur Entwicklung auf dem Allgäuer Immobilienmarkt sagen.

08.02.2021 | Stand: 17:50 Uhr

Berge, Seen, gute Luft, Natur - das Allgäu hat einiges an Lebensqualität zu bieten. Und ist deshalb sowohl als Urlaubs- als auch als Wohnort gefragt. Das schlägt sich auch in den Immobilienpreisen nieder. "Früher hat man immer gesagt, Kempten ist teuer zum Wohnen. Mittlerweile ist es aber das gesamte Allgäu", sagt Daniel Merkel, Inhaber des Immobilien- & Sachverständigenbüros Merkel mit Sitz in Neugablonz bei Kaufbeuren.

Woran das liegt, was die gefragtesten und teuersten Regionen des Allgäus sind, welche besonderen Objekte gerade auf dem Markt sind oder schon verkauft wurden und welche Auswirkungen Corona auf den regionalen Immobilienmarkt hat, haben drei Experten aus der Immobilienbranche im Allgäu unserer Redaktion verraten.

Das sind die teuersten Wohngegenden im Allgäu

Auf die Frage nach der teuersten Wohngegend im Allgäu antwortet Ralph Klamert, Inhaber des gleichnamigen Immobilienbüros in Immenstadt, ganz klar mit Oberstdorf. "Ich nenne es auch das Sylt der Allgäuer Berge." Die Gründe: "Das Interesse an Oberstdorf ist immens. Viele, die von weiter weg kommen, kennen den Ort durch das Skispringen", erklärt Klamert. Hinzu kommt die Lage Oberstdorfs. Die Devise lautet: Je näher an den Bergen, desto teurer wird es. Das führt dazu, dass der Quadratmeter in Oberstdorf schon mal 7.000 bis 8.000 Euro kosten kann - manchmal sogar noch mehr. Je nach Ausblick und Zustand der Immobilie. "Für eine ländliche Gegend ist das schon eine Hausnummer."

Im Allgäu lautet die Devise: Je näher an den Bergen, desto teurer ist die Wohngegend. Auch der Ausblick, wie hier auf den Grünten, spielt für den Preis einer Immobilie eine entscheidende Rolle. Bild: Ralph Klamert

Ebenfalls nahe an den Bergen liegt Füssen, das für Immobilienmakler Daniel Merkel mit zu den teuersten Ecken im Allgäu zählt. Neben der Lage an den Bergen schlagen sich aber auch eine gute Verkehrsanbindung eines Ortes und Arbeitsmöglichkeiten vor Ort auf den Wohnungspreis nieder. Merkel sieht daher Buchloe im Einzugsgebiet München und mit der Nähe zur A96, Kempten mit Umland sowie Kaufbeuren als wachsendem Industrie- und Hochschulstandort und mit der Nähe zur B12 als weitere teure Ecken im Allgäu an. "Bei Neubauten in Kaufbeuren lag der Quadratmeterpreis vor zehn Jahren noch bei 1700 Euro. Mittlerweile bekommt man nichts mehr unter 3500 Euro."

Auch für Alexandra Wiedemann von AWI Immobilien Bad Wörishofen gehören Orte, die an der A96 liegen, klar zu den teuren Favoriten im Allgäu: Memmingen, Türkheim, Buchloe. "Man ist einfach schnell in München." Zu den teuersten Ecken zählt sie aber den Kneippkurort Bad Wörishofen "Bad Wörishofen ist als Gesundheitsstadt in der ganzen Bundesrepublik bekannt." Die ärztliche Dichte ist groß, die Infrastruktur seniorenfreundlich. "Gerade die sogenannten Bestagers wählen Bad Wörishofen deshalb als Wohnsitz für das Alter", sagt Wiedemann. Zumindest die mit dem nötigen Kleingeld. Denn: 2800 bis 3000 Euro koste der Quadratmeter bei einer Altbauwohnung. Im Neubaubereich können es für eine Penthouse-Eigentumswohnung schon mal 5900 Euro pro Quadratmeter sein.

Das aktuell teuerste Haus im Allgäu steht für fast drei Millionen Euro zum Verkauf

Auch wer sich durch die einschlägigen Internetportale wie Immobilienscout24 oder Immowelt klickt, erkennt: Das Allgäu ist ein teures Pflaster: Ein Haus - egal ob Einfamilien-, Reihenhaus oder Doppelhaushälfte - in einem guten Zustand unter einem Kaufpreis von 200.000 Euro zu bekommen, ist eine Seltenheit (Stand: 4. Februar 2021):

das teuerste Haus: eine Villa für 2.849.000 Millionen Euro mit 428 Quadratmetern Wohnfläche in Scheidegg im Westallgäu

im das günstigste und zugleich aber auch kleinste Haus: eine Doppelhäushälfte mit 69,64 Quadratmetern Wohnfläche für 182.000 Euro in Markt Rettenbach im Unterallgäu

im das größte Haus: ein Einfamilienhaus mit 816,21 Quadratmetern Wohnfläche für 1.900.000 Millionen Euro in Altusried im Oberallgäu

Mit der Corona-Krise dachten Klamert und Merkel eigentlich, dass die Immobilienpreise sinken werden. Doch bis jetzt seien die Preise weiter angestiegen, so Klamert. Denn die Zahl der Anfragen sei nicht eingebrochen. Im Gegenteil: Sie seien explodiert. Der Immobilienmakler erklärt sich das so: "Durch Corona haben noch mehr Städter Interesse an Objekten in ländlichen Lagen bekommen. Idyll und Ruhe von der Stadt sind jetzt noch mehr gefragt." Und: In Zeiten der Nullzins-Politik gilt eine Immobilie als sichere Anlage. Die Corona-Krise habe dieses Phänomen noch verstärkt, da viele Menschen Angst um ihr Geld bekommen hätten und durch Minuszinsen auch noch für das Ansparen bestraft würden. Die Zahl der Anfragen übersteige bei Weitem die Zahl der zur Verfügung stehenden Objekte, was die Preise in die Höhe treibt.

Wie viel eine Immobilie kostet, hängt auch von ihrem Zustand ab und ob sie beispielsweise denkmalgeschützt ist - wie diese Wohnung in der Kaufbeurer Altstadt. Bild: Daniel Merkel

Was drei Makler zur Entwicklung auf dem Allgäuer Immobilienmarkt sagen

Ralph Klamert vermutet, dass die Immobilienpreise trotz Corona höchstwahrscheinlich moderat weiter steigen werden. Das könne selbst bei einem wirtschaftlichen Einschnitt der Fall sein, weil es momentan an anderen Geldanlageformen fehle. Allerdings rät er nicht dazu, im Moment große Risiken beim Kauf einer Immobilie einzugehen. Denn es wäre möglich, dass die durch die Corona-Krise einhergehenden wirtschaftlichen Schäden massiv ausfallen werden. Aber genau sagen könne das im Moment niemand. Ein ähnliches mögliches Szenario sieht Sachverständiger Daniel Merkel: Die Corona-Krise könnte die Preissteigerung verspätet bremsen, wenn es etwa zu Zwangsverkäufen durch coronabedingte Arbeitslosigkeit oder Kurzarbeit komme.

Doch davon ist momentan zumindest noch nichts zu spüren. Ralph Klamerts neuestes Objekt ist ein Einfamilienhaus in Kranzegg. Ein "schönes, uriges Haus" von 1980, das sich durch seine Nähe zu den Grüntenliften auszeichnet. Kaufpreis: Knapp eine Million Euro. Doch wer kann sich solche Preise leisten? Gerade im gehobenen Sektor seien es vor allem auswärtige Käufer, sagt der Immenstädter Immobilienmakler. Selbst ein Reihenhaus für 1,28 Millionen Euro, das im Verhältnis teuerste Objekt, das Klamert bisher verkauft hat, gehe da relativ schnell weg.

Neben Immobilien ist auch Bauland im Allgäu sehr gefragt

Im unteren einstelligen Millionenbereich war vor zwei Jahren auch eine Villa in Bad Wörishofen zum Verkauf gestanden. Gebaut hatte sie ein russischer Geschäftsmann, der das Grundstück von Immobilienmaklerin Alexandra Wiedemann kaufte. Ein Interessent der Villa war ein Scheich aus Katar, der 2017 bereits die Luxus-Villa der Familie Boxler in Rammingen gekauft hatte. Er besichtigte die Villa, um sie eventuell für einen Freund zu kaufen, entschied sich dann aber doch dagegen, wie Wiedemann erzählt. Der russische Geschäftsmann behielt die Villa letztlich und vermietete sie.

Der Kneippkurort Bad Wörishofen zählt zu den teuersten Wohngegenden im Allgäu. Dort war im unteren einstelligen Millionenbereich vor zwei Jahren auch diese Villa zum Verkauf gestanden. Bild: Alexandra Wiedemann

Ein "Sahnestückchen" an Land gezogen hat gerade auch Daniel Merkel: ein Haus von 1730 in der Altstadt von Kaufbeuren. "So ein Stück Geschichte ist schon toll." Noch steht eine Beurteilung des Gebäudes aus. Doch je nach Zustand sind bis zu 1,5 Millionen Euro als Verkaufspreis möglich.

Neben der Nachfrage nach Bestandsgebäuden sei aber auch Bauland sehr gefragt, erklärt Immobilienmaklerin Alexandra Wiedemann. Denn: Die Finanzierung ist aktuell sehr günstig. Aber auch hier gebe es mehr Anfragen als Grundstücke zur Verfügung stünden, was neben den Immobilien- auch die Grundstückspreise im Allgäu in die Höhe treibe. Und ein Ende dieser Entwicklung ist erst einmal nicht in Sicht.

