Das waren die kuriosesten Polizeimeldungen des Jahres

Eine Frau, die im Auto eingeschneit wurde, ein Reh mit Warnweste und die Zerstörung des Grünten-Penis. Die Polizei hat 2021 so manchen kuriosen Einsatz erlebt.

29.12.2021 | Stand: 22:46 Uhr

Polizeimeldungen sind üblicherweise keine Nachrichten, über die man lacht. Schließlich kommt in den meisten Fällen jemand zu Schaden. Allerdings erleben auch Polizistinnen und Polizisten kuriose Vorfälle im Arbeitsalltag. Häufig sind dabei Tiere involviert - aber auch die Menschen im Allgäu, dem angrenzenden Österreich und deutschlandweit kommen ab und an auf merkwürdige Gedanken.

Das Thema hielt das Allgäu mehrere Wochen lang auf Trab: der Aufbau, die Zerstörung, der erneute Aufbau, die erneute Zerstörung des Grünten-Penis. Die Geschichte rund um den Holz-Phallus nahm bereits Ende 2020 ihren Lauf und bereits in den ersten Tagen des Jahres 2021 sägten Unbekannte ihn erneut ab.

Kuriose Polizeimeldung 2021: Frau wird in Isny in ihrem Auto eingeschneit

Kurios - aber auch etwas furchteinflößend: In Isny saß Anfang des Jahres eine junge Frau in ihrem eingeschneiten Auto fest. Wie sie dort hinkam, erfahren Sie hier.

Ob das klug war? Mitte Februar erschien eine Frau mit einem Joint bei der Immenstädter Polizei. Die ganze Geschichte lesen Sie hier.

Lesen Sie auch

Jahresrückblick 2021 Das waren die zehn beliebtesten Plus-Geschichten 2021 auf allgäuer-zeitung.de

Apfeldiebe im Allgäu - darauf tippte zumindest ein Lkw-Fahrer, nachdem ihm nach einer Rast auf einem Parkplatz nahe Memmingen plötzlich 300 Kilogramm Äpfel fehlten. Die Polizei kam. Der Schreck währte aber nur kurz: Sein Chef hatte die Palette bereits vor der Abfahrt in Rumänien abgeladen.

Irgendwie auch wieder höflich: In Weiler-Simmerberg im Westallgäu hat ein Dieb im März einen Fensterladen gestohlen - ihn dann aber wieder zurückgebracht.

Ein kurzer Blick zu unseren Nachbarn nach Baden-Württemberg: "Liegestütze an roter Ampel - Polizei schreitet ein" - die Überschrift sagt schon, dass es hier wohl eher um einen kuriosen Einsatz der Beamtinnen ging. Der Grund für das Verhalten eines 19-Jährigen an einer roten Ampel? Sagen wir: jugendlicher Leichtsinn gepaart mit Fitnesswahn.

Auch bei den anderen Nachbarn gibt es so manch kuriosen Einsatz: In Tirol hatte die Polizei einen Einbrecher ertappt, der aß und trank. Dazu muss man allerdings wissen, dass der Mann in einen Supermarkt eingebrochen war - Essen und Trinken lagen also irgendwie nahe.

Ebenfalls ein "kluger" Schachzug: In Lindau hat ein Mann, der per Haftbefehl gesucht wurde, selbst die Polizei gerufen. Der Grund: Kein Hotel wollte ihn aufnehmen.

Was soll das denn? In Memmingerberg ( Unterallgäu) hat ein Unbekannter das Auto einer Familie auf Paletten gehoben. Wir haben damals mit dem Familienvater gesprochen.

Tierisch: Kuriose Einsätze der Polizei 2021

Schwäne, Bieber, Python: Nicht nur die Polizei, auch die Feuerwehr hatte 2021 immer mal wieder mit tierischen Einsätzen zu tun: Was die Helferinnen und Helfer im Unterallgäu erlebt haben, lesen Sie hier. In Unterfranken erlebte eine Frau einen kleinen Schockmoment, als ihr auf einem Sparkassen-Parkplatz eine riesige Echse begegnete.

Auch hier waren die Polizisten etwas überrascht: Nahe Darmstadt fanden sie im September ein totes Reh - das mit einer Warnweste bedeckt war.

Nahe Delmenhorst lieferten sich eine Kuh und ein Känguru ein Wettrennen. Ja, Sie lesen richtig. Ein Känguru.

Und ein alter Fall sorgte 2021 für Aufsehen: Der Social-Media-Komiker "Addnfahrer" griff einen alten Fall aus Kempten auf, bei dem ein Mann sich an einem Tiefkühlhähnchen verging.

Eine Kuh wurde verletzt, als Ende Oktober eine Frau in Schöllang gegen das Tier fuhr. Die ganze Geschichte lesen Sie hier.

Und auch diese Meldung sorgte für großes Aufsehen: In Memmingen befriedigte sich ein Mann in einem fremden Auto selbst. Wie die Polizei ihn erwischte, lesen Sie hier.

Bayerns kurioseste Polizeimeldungen lesen Sie hier.