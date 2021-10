Datum und Bedeutung: Darum begeht Deutschland den Volkstrauertag

Der Volkstrauertag 2021 wird in Deutschland am 14. November begangen. Ist das ein Feiertag? Wan steckt dahinter? Wie wird der Tag im Allgäu begangen?

Der Volkstrauertag hat auch heute noch für viele Menschen eine große Bedeutung. Denn an diesem Tag wird in Deutschland der Opfer von Kriegen und Gewaltherrschaft gedacht. Zugleich ist er aber auch ein Symbol für Versöhnung und Frieden. In vielen Gemeinden, auch im Allgäu, ist der Volkstrauertag mit Kranzniederlegungen und Gedenkfeiern verbunden.

Was man über den Volkstrauertag wissen muss.

Wann wird der Volkstrauertag in Deutschland begangen?

Der Volkstrauertag in Deutschland fällt auf verschiedenen Daten, denn er wird immer am vorletzten Sonntag im evangelischen Kirchenjahr und dem 33. Sonntag im katholischen Jahreskreis begangen:

Volkstrauertag 2021 ist am 14. November.

Volkstrauertag 2022 ist am 13. November.

Volkstrauertag 2023 ist am 19. November.

Volkstrauertag 2024 ist am 17. November.

Volkstrauertag 2025 ist am 16. November.

Wie wird der Volkstrauertag 2021 begangen?

Am Sonntag, 14. November 2021, findet um 13:30 Uhr wie jedes Jahr eine Zentrale Gedenkstunde im Deutschen Bundestag statt. 2021 steht diese im Zeichen der Erinnerung an den grausamen und verlustreichen Angriffs- und Vernichtungskrieg in Ost- und Südosteuropa, der vor 80 Jahren mit der Besetzung von Jugoslawien und Griechenland sowie dem Überfall auf die Sowjetunion begann, so der Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge.

In vielen Gemeinden, auch im Allgäu, richten Soldaten- und Veteranenvereine Gedenkfeiern und Kranzniederlegungen an Mahnmalen für die Gefallenen der Weltkriege aus.

Bedeutung: Was ist die Geschichte des Volkstrauertags?

Eingeführt wurde der Volkstrauertag vor fast 100 Jahren. 1922 fand im Deutschen Reichstag in Berlin erstmals eine Feierstunde statt, damals zum Gedenken an die 9,4 Millionen Opfer des Ersten Weltkriegs 1914/1918.

Die Nazis machten aus dem Volkstrauertag einen "Heldengedenktag" und machten ihn zum Staatsfeiertag. 1950 führte der Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge den Volkstrauertag dann als Gedenktag für die Opfer von Kriegen und Gewaltherrschaft wieder ein.

Welche Regeln gelten am Volkstrauertag?

Der Volkstrauertag ist zwar kein gesetzlicher Feiertag, aber ein sogenannter stillen Feiertag. Damit gilt in Bayern ein Tanzverbot. Auch andere Veranstaltungen, die nicht "dem ernsten Charakter" dieses Tages entsprechen, sind verboten.

Gilt Trauerbeflaggung am Volkstrauertag?

Ja, an diesem Tag hängen die Fahnen in Deutschland auf halbmast.