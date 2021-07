Wetterdienst warnt vor Gewitter im Allgäu - Dauerregen lässt Flusspegel ansteigen

In der Nacht auf Freitag soll es im Allgäu gewittern und viel regnen. Das Wasser lässt die Flusspegel ansteigen. So ist die aktuelle Lage.

Der Deutsche Wetterdienst (DWD) warnt am Donnerstagabend vor starkem Gewitter im Allgäu. Betroffen sind sind die Landkreise Lindau, Oberallgäu, Ostallgäu und Unterallgäu sowie die Stadt Kempten. In der Nacht auf Freitag sollen die Gewitter aber nach und nach abklingen.

Dabei ist Starkregen mit bis zu 25 Liter pro Quadratmeter in kurzer Zeit möglich sowie kleiner Hagel und starke bis stürmische Böen um die 60 Kilometer pro Stunde. An den Alpengipfeln sind sogar Windgeschwindigkeiten von bis zu 80 Kilometer pro Stunde möglich.

In der Nacht auf Freitag: Schauer und Gewitter

Im Allgäu gibt es bis in die Nacht zum Freitag wiederholt Schauer und Gewitter - gebietsweise zwischen 30 bis 50 Liter pro Quadratmeter innerhalb von 24 Stunden. Am Freitag ist die Situation laut DWD ähnlich wie am Donnerstag: Ab den Mittagsstunden ist das Unwetter-Risiko an den Alpen und im nördlichen Franken groß.

Wasserpegel steigen, aber nur minimal

Wegen des Dauerregens steigen im Allgäu die Flusspegel - sie bleiben allerdings unter der Meldestufe 1, wie der Hochwassernachrichtendienst Bayern berichtet. Die Iller in Kempten - um 17.30 Uhr lag der Pegel noch bei 1,46 Meter - soll in der Nacht auf Freitag auf knapp unter drei Meter anschwillen. Für die Meldestufe 1 sind allerdings 3,50 Meter nötig.

Auch der Wasserpegel der Wertach an der Messstelle in Biessenhofen ( Ostallgäu) soll in der Nacht auf 1,50 Meter steigen - um 17.30 Uhr lag der Wert bei 1,02 Meter. Die erste Meldestufe liegt allerdings bei 2,30 Meter.

Etwas kritischer kann es an der Ostrach an der Messstelle in Reckenberg (Oberallgäu) werden: Hier kann der Wert von 67 Zentimetern (17.30 Uhr) auf 1,15 Meter steigen, also knapp unter die kritische Meldestufe 1 von 1,20 Meter.

