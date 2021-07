5000 Euro für vorbildliche Talentförderung

DAV-Sektion Allgäu-Kempten gewinnt Sportpreis „Das Grüne Band“. Was die Kletterer nun mit der Fördersumme von 5000 Euro machen.

17.07.2021 | Stand: 06:30 Uhr

Das ist eine tolle Nachricht: Die Nachwuchskletterer der DAV-Sektion Allgäu-Kempten erhalten „Das Grüne Band für vorbildliche Talentförderung im Verein“, den bedeutendsten Nachwuchs-Leistungssportpreis des Landes. Damit zeichnen die Commerzbank und der Deutsche Olympische Sportbund (DOSB) seit 35 Jahren Vereine für ihre starke Nachwuchsarbeit aus.

Mit der Förderprämie in Höhe von 5000 Euro plant die Sektion unter anderem die Anschaffung von Trainingsgriffen und einen internen Trainerworkshop. Offiziell ausgezeichnet soll die Sektion dann im Herbst werden.

DAV Allgäu-Kempten: Neue Nachwuchs-Leistungsklettergruppe soll kommen

Mit der Ehrung sieht sich die Sektion in ihrer Strategie, den Nachwuchsleistungssport zu stärken, bestätigt. So hat sie bereits 2020 mit Nationaltrainer Maxi Klaus als erste DAV-Sektion einen hauptamtlichen Leistungssport-Trainer eingestellt und will in diesem Herbst eine weitere Nachwuchs-Leistungsklettergruppe eröffnen.

Dass sich die Bestrebungen auch in der Leistungsbilanz niederschlagen, zeigte sich ein weiteres Mal bei der bayerischen Jugend-Meisterschaft im Speedklettern in Erlangen, bei der die Kemptner auf den vorderen Plätzen vertreten waren. Außerdem wurden mittlerweile acht Nachwuchskletterer der Sektion in den Regionenkader des bayerischen Landesverbands nominiert.

Preisgeld wird wieder in die Jugend investiert

Sektionsvorsitzender Harald Platz: „Wir freuen uns wirklich sehr, dass unsere Nachwuchsarbeit ausgezeichnet wird. Das Grüne Band ist eine große Wertschätzung für Talente, Trainer und Betreuer, die uns meist ehrenamtlich unterstützen. Die Auszeichnung bestätigt uns, dass wir mit unserer Strategie im Leistungssport auf dem richtigen Weg sind. Außerdem ist der Preis ein zusätzlicher Höhepunkt in unserem Jubiläumsjahr. Das Preisgeld werden wir in unsere Leistungsgruppen investieren.“

Seit 1986 wird über die Initiative „Das Grüne Band“ die Talentförderung für Kinder und Jugendliche unterstützt. Das Projekt belohnt Nachwuchsarbeit im Leistungssport, unabhängig von der Vereinsgröße oder der Popularität der Sportart. Für „Das Grüne Band“ können sich Vereine oder einzelne Abteilungen jedes Jahr bewerben.

Eine Jury prämiert jährlich 50 Vereine aus olympischen und nicht olympischen Spitzenverbänden des DOSB, Voraussetzungen zur Förderung erfüllt sind. Aktive Talentsuche und -förderung von Jugendlichen ist für eine Bewerbung nötig. Bewertungskriterien sind: Erfolge der Athleten, Trainersituation, Anti-Doping-Prävention, Kooperationen mit Schulen und pädagogische Angebote.

