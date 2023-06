Sollen sich DAV-Mitglieder an Kosten für eine Bergrettung beteiligen?

Der Bereitschaftsleiter der Hintersteiner Bergwacht kritisiert eine "Vollkasko-Mentalität" und hat so manche Erfahrungen mit aus Bergnot Geretteten gemacht.

12.06.2023 | Stand: 07:27 Uhr

Schlecht behandelt fühlten sich Gerettete, die von der Bergwacht aus einer lebensbedrohlichen Lage am Watzmann befreit wurden, weil ihr Schlafsack bei der schwierigen Aktion mit dem Hubschrauber nicht mit ins Tal genommen wurde. Das passierte vor einigen Tagen bei der Bergwacht Ramsau in Oberbayern – könnte doch aber auch in den Allgäuer Alpen so geschehen, oder? Wir befragten dazu Raphael Müller, Bereitschaftsleiter der Bergwacht Hinterstein (Oberallgäu).

