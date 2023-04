In den Bus statt ins Auto? Der Leidensdruck wird steigen

In einer alternden Gesellschaft werden immer mehr Menschen auf den Öffentlichen Nahverkehr angewiesen sein. Warum es aber nur in Trippelschritten vorangeht.

08.04.2023 | Stand: 05:45 Uhr

Wie kann die viel beschworene Verkehrswende gelingen, wie kann man mehr Menschen dazu bringen, vom Auto auf Bus oder Bahn umzusteigen? Dieses Thema hat in Zeiten eines sich verschärfenden Klimawandels an Brisanz gewonnen, doch es ist beileibe nicht neu. Ganz unterschiedliche Versuche, den Individualverkehr einzudämmen, hatte es im Allgäu bereits in den 1990er Jahren gegeben.

Auch damals waren schon Citybusse unterwegs, wurden junge Leute am Wochenende mit dem Discobus nach Hause gebracht oder fuhr in Immenstadt ein Badebus zum Kleinen und Großen Alpsee. Die Resonanz, man ahnt es bereits, war teilweise ernüchternd: So hat sich im Badebus durchschnittlich ein Fahrgast verloren. Seither ist viel Zeit vergangen, doch den Durchbruch hat der Öffentliche Nahverkehr noch nicht wirklich geschafft. In manchen kleinen Orten kommt der Bus nur ein paar Mal am Tag und einen Bahnhof gibt es nicht. Dass die Bahn wohl nur bedingt zu einer stärkeren Akzeptanz des Nahverkehrs beitragen kann, zeigt auch die Statistik: Nicht einmal ein Drittel der Oberallgäuer Bevölkerung lebt in einer Entfernung von maximal einem Kilometer zum nächsten Bahnhof. Das erhöht nicht die Motivation, in einen Zug zu steigen.

ÖPNV: Es gibt im Allgäu auch positive Beispiele

Zur Wahrheit gehört aber auch, dass es in der Region inzwischen eine Reihe positiver Initiativen gibt: Von einheitlichen Bustarifen in Kempten und dem Oberallgäu bis zum Hindelanger Elektro-Rufbus, von Mitfahr-Plattformen bis zu einem Fahrdienst für Senioren in Memmingerberg, den Ehrenamtliche bestreiten. Ein weiteres Beispiel ist der Flexibus im Landkreis Unterallgäu. Er fährt unabhängig von einem Fahrplan in einem begrenzten Gebiet und bis zur nächsten Haltestelle sind es nicht mehr als 150 Meter. Die Fahrt wird telefonisch oder mit einer App gebucht.

Lesen Sie dazu auch: Das 49 Euro-Ticket wird das Verkehrschaos in Füssen und Schwangau wohl nicht lösen

Doch wer sich die kürzlich veröffentlichte Bilanz für 2022 anschaut, stößt schnell auf ein grundsätzliches Problem des Nahverkehrs. In den Städten wird der Flexibus gut genutzt, in den Gemeinden bleibt er teilweise weit hinter den Erwartungen zurück. Die Menschen auf dem Land sind es seit Jahrzehnten gewohnt, ihre Mobilität unabhängig von Bus und Bahn zu organisieren. Etwas anderes blieb ihnen gar nicht übrig. Selbst wenn sich die Angebote weiter verbessern, was zwingend notwendig ist, sind keine schnellen Erfolge zu erwarten. Beim Nahverkehr geht es nur in Trippelschritten voran. Wem ein langer Atem fehlt, wird nichts bewegen.

Wie sollen Senioren zum Arzt oder zum Einkaufen kommen?

Das Thema Mobilität steht nicht nur aus ökologischen Gründen weit oben auf der Agenda. In einer immer älter werdenden Gesellschaft stellt sich auch die Frage, wie Senioren in die Arztpraxis oder zum Einkaufen kommen, wenn sie nicht mehr mit dem Auto fahren können. Deren Zahl wird größer, es werden mittelfristig deutlich mehr Menschen auf den Nahverkehr angewiesen sein. Der Leidensdruck steigt also.

Hier geht es nicht zuletzt um gesellschaftliche Teilhabe, manche Angebote sind als Teil der Daseinsvorsorge zu betrachten. Dazu kommt ein Bewusstseinswandel in einer Gesellschaft, die sich viel stärker als früher mit Klima- und Umweltschutz beschäftigt. All das spricht dafür, dass die Bedeutung des Öffentlichen Nahverkehrs zwar langsam, aber beständig zunehmen wird.

Helfen dabei auch Angebote wie das jüngst beschlossene 49-Euro-Ticket? Es wird wohl dazu führen, dass manch eingefleischter Autofahrer mal in Bus oder Bahn steigt – zum Beispiel für Fahrten in Tourismus-Gebiete wie das Allgäu. Doch das größte Problem im Nahverkehr sind nicht die Preise, sondern das Angebot, das nicht attraktiv genug ist.

Und (noch) fehlt vielen Menschen die Bereitschaft, mit Gewohnheiten zu brechen.