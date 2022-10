Defekter Regler blockiert Zeitungsproduktion: Hier können Sie das e-Paper lesen

Ein Defekt an einem kleinen Bauteil hat heute Nacht zu einem großen Problem bei der Zeitungsproduktion der Allgäuer Zeitung geführt. Die Hintergründe.

05.10.2022 | Stand: 13:36 Uhr

Wenn es mal miserabel läuft, dann auch gleich mit Schwung: So kann man zusammenfassen, was in der Nacht auf Mittwoch in unserer Zeitungsproduktion passiert ist. Denn ein Defekt an einem kleinen Bauteil hat zu einem großen Problem geführt.

Wir haben die Zeitung um 21.30 Uhr ganz normal angedruckt, zunächst lief alles wie gewohnt. Während die zweite unserer acht Lokalausgaben durch die Druckmaschine läuft, wird die erste schon für den Versand fertig gemacht. In der Versandanlage gibt es eine Maschine, in der Beilagen in die fertige Zeitung gesteckt werden. Diese „Einstecktrommel“ wird aber auch für die Sortierung der einzelnen Zeitungen benötigt – und sie stand. Der Antriebsregler, ein elektronisches Bauteil, das den Motor steuert, war defekt.

Die Wurzel des Übels: der defekte elektronische Antriebsregler. Bild: Markus Raffler

Natürlich haben wir für solche Fälle Ersatzteile vorrätig, natürlich haben wir Kolleginnen und Kollegen, die solche Teile nachts austauschen können, die Produktion muss ja gesichert werden. Solche Reparaturen führen in der Regel nur zu kurzen Verzögerungen, die den weiteren Ablauf nicht gravierend beeinflussen.

Probleme bei der Software: Allgäuer Zeitung und Heimatausgaben verspätet oder nicht zugestellt

In diesem Fall war es leider anders: Das Ersatzteil wurde getauscht, die Maschine konnte aber trotzdem nicht in Betrieb genommen werden. Denn der Hersteller musste per Fernwartung eine neue Software aufspielen – und genau das hat leider nicht funktioniert.

Ungeachtet dieses Problems haben wir die komplette Zeitung gedruckt, unsere Mitarbeiter aus der Produktion haben einen großen Teil der Exemplare per Hand sortiert und so für die Zustellung vorbereitet. Allerdings nimmt das viel mehr Zeit in Anspruch, als die maschinelle Sortierung erfordert. Gegen drei Uhr in der Nacht war klar, dass der Zeitverlust zu groß ist, um alle Zeitungen rechtzeitig per Lieferwagen auf die Straße und damit zu unseren Zustellerinnen und Zustellern zu bringen.

Wir konnten deshalb in der Früh viele Abonnenten nicht und einige nur verspätet mit der gedruckten Zeitung beliefern. Das bedauern wir sehr und bitten dafür herzlich um Entschuldigung.

Mittlerweile ist der Fehler behoben, die Maschine läuft und wir sind zuversichtlich, dass heute Nacht alles so funktioniert wie an 300 anderen Tagen im Jahr. Damit Sie die aktuelle Berichterstattung nicht verpassen, haben wir unsere digitale Ausgabe, das ePaper, heute für Sie freigeschaltet.

