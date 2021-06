Defibrillatoren im Allgäu: Hier sind sie zu finden und so funktionieren sie

Bei einem Herzstillstand können unter anderem Defibrillatoren helfen. Viele hängen im Allgäu an öffentlich zugänglichen Plätzen. Hier sind die Geräte zu finden.

17.06.2021 | Stand: 18:30 Uhr

Bei einem plötzlichen Herzstillstand oder lebensbedrohlichen Rhythmusstörungen zählt jede Sekunde. Erst kürzlich retteten die Notärzte dem dänischen Nationalspieler Christian Eriksen das Leben, weil sie schnell handelten. Der 29-jährige Fußballer brach bei der Europameisterschafts-Partie gegen Finnland plötzlich zusammen. „Das kann jedem passieren“, sagt Frank Schönmetzler vom Roten Kreuz in Kempten. Helfen könnten in so einem Fall die sogenannte Herzdruckmassage und ein Defibrillator. Die Geräte sind im Allgäu an zahlreichen öffentlich zugänglichen Orten zu finden. Sie lösen Stromstöße aus und können einen gestörten Herzrhythmus wieder in den natürlichen Takt bringen.