Der Alp-Springer: Dieser Allgäuer Hirte packte schon auf 25 Alpen an

Hirte Hubert Brunner aus Rettenberg hat auf 25 Alpen angepackt. Hier schildert er den einsamsten Ort, den gefährlichsten Moment - und den schönsten Viehscheid.

22.09.2023 | Stand: 18:08 Uhr

Die Taschen sind gepackt, die Tiere schon im Tal. Noch ein letzter Blick in die Hütte und auf die Weiden. Dann stößt Hubert Brunner auf das Ende des Alpsommers an, den er mit 67 Jungrinder, acht Hühnern und Hund Mila auf der Alpe Ehrenschwang (1150 Meter hoch) bei Steibis verbrachte. „Schee war’s“, sagt er seufzend und gönnt sich ein Stamperl Obstler. Mit diesem Ritual verabschiedet sich der 64-Jährige aus Rettenberg (Oberallgäu) von seinem Arbeitsplatz in den Bergen. „A bissl Melancholie schwingt immer mit“, sagt das Allgäuer Original, das schon auf sage und schreibe 25 Alpen angepackt hat. Insgesamt verbrachte der verheiratete Vater von drei längst erwachsenen Kindern 30 Sommer am Berg - die meisten davon in der Schweiz. Brunner springt ein, wenn anderswo ein Älper oder eine Älplerin aus gesundheitlichen Gründen ausfällt.

Der Vertretungshirte ist bekannt wie ein bunter Schump. Er stammt nicht von einem Bauernhof und hat einen Beruf erlernt, den man nicht unbedingt mit der Alpwirtschaft verbindet: (Werk-)Lehrer. Genau der war sein Vorteil: „Ich hatte in den Sommerferien immer frei. Meist schon kurz davor kam ein Notfunk von einer Alpe - und ein neuer Einsatz begann.“ Als Vertretung einzuspringen, sei stets eine Herausforderung. „Ich weiß nie, an welchen Berg es geht.“ Bis heute ist das so geblieben. Nur, dass der Lehrer Brunner mittlerweile in Pension ist. Als Alphirte und Senn jedoch macht er weiter. „Solange, wie es der liebe Gott zu lässt.“

Die erste Alpe: Als Student packte Brunner das Fernweh. Ein Inserat erfüllte ihm 1990 den Traum von Älpler-Dasein. „Ich hab mich im Bündner Bauernblatt mit einer Anzeige beworben. Prompt hat sich ein Pächter gemeldet.“ Erfahrung mit Tieren hatte Brunner. Sein Firmpate besaß einen Bauernhof. Den ersten Alpsommer verbrachte er auf der Alpe Parpeina (1764 m) unterm Piz Berverin in Graubünden – mit seiner Frau Regine und dem damals einjährigem Sohn Dominik. Elf Schumpen und 22 Kälber wurden ihm anvertraut. „Das Alpfieber hat mich sofort erwischt“, sagt Brunner.

Der einsamste Ort: Drei Stunden Fußmarsch benötigte Brunner hinauf zur abgelegenen Alpe Albei (1858 m) im Tessin – zwischen St. Gotthard und Lago Maggiore gelegen. Ein Ort, den er nie vergessen wird: „Den ganzen Sommer über kam nur ein einziger Wanderer vorbei!“ Generell herrsche in den weitläufigen Schweizer Bergen weniger Trubel als in den Allgäuer Alpen.

Die schönste Aussicht: Auf der historischen Regenalm (1535 m) im Nationalpark Berchtesgaden genoss Brunner einen traumhaften Blick auf den Watzmann und den Königssee: „Da hätt ich noch ein paar Sommer bleiben können...“ Hubert Brunner nimmt auch Hühner mit in die Berge. Bild: Tobias Schuhwerk

Der gefährlichste Moment: Gleich in einem seiner ersten Alpsommer in der Schweiz musste Brunner um sein Leben bangen. In den Höhenlagen war reichlich Schnee gefallen. Als er einen Teil der Kühe eintrieb, löste sich unter ihnen ein gewaltiges Schneebrett und riss ihn mit den Tieren bergabwärts – direkt auf einen Abgrund zu. „Da wäre es 200 Meter nach unten gegangen. Gott sei Dank kam das Schneebrett kurz vor der Kante zum Stillstand.“ Noch heute zittern ihm die Knie, wenn er daran denkt.

Der erfüllendste Momente: Brunner erlebt ihn kurz vor Sonnenuntergang, wenn er den Alpsegen anstimmt. Dabei handelt es sich um einen Betruf, der auf der Alpe Tristel (1994 m) unter dem Sardona-Gletscher quasi zu seinen abendlichen Pflichten gehörte. Eigentümer der Weiden war ein Kloster. „Ich hab ihn so laut gerufen, dass man es bis ins Tal gehört haben muss“, erzählt er. „Es hat mir unheimlich gut getan.“ Eine Zeile aus dem Alpsegen lautet: „Vieh und Alpen, Leut’ und Land/ Gott schütze und segne deine Hand!“

(Lesen Sie auch: Viehscheid im Allgäu: Hirten fordern mehr Rücksicht am Berg)

Diese Tiere hütete er schon: Neben Kühen, Ziegen oder Schafen war er auch schon für in den Alpen eher exotische Tiere verantwortlich: „Yaks, Wasserbüffel und Lamas zählten dazu“, sagt Brunner. Die Lamas wurden zum Schutz der Weidetiere gegen Wölfe eingesetzt. „Wolfsrisse habe ich zum Glück nie erlebt.“

Die höchste Alpe: In 2342 Meter Höhe war Brunner auf der Alpe Obere Gütsch im Kanton Uri für 1000 Schafe zuständig – und zwar auf einem Weidegebiet von 1360 (!) Hektar. „Mir wurde wegen der enormen Ausmaße sogar ein Militär-Velo gestellt“, erzählt er schmunzelnd. Eine seiner wichtigsten Aufgaben: dafür zu sorgen, dass keines der Tiere Zugtunnels blockierte, die durch das Alpgebiet führten. „Bei Verspätungen verstehen die Schweizer bekanntlich keinen Spaß.“

Der schönste Viehscheid Eine Alpabfahrt, wie es in der Schweiz heißt, berührte Brunner besonders. Er war mit 130 Rindern und Mutterkühen in den Alpsommer gestartet - und kehrte nun zur allgemeinen Verwunderung mit 156 Tieren zurück. „26 Kälble wurden auf der Alpe geboren!“ Dass alle überlebten, erfüllte ihn mit Stolz. Tiere, sagt Hubert Brunner, seien ihm einfach ans Herz gewachsen.

(Lesen Sie auch: Viehscheid 2023: So fesch sind die Hirtinnen und Hirten beim Viehscheid im Allgäu)

Das könnte Sie auch interessieren:

Neues Buch "Nüüf" erzählt vom Leben eines Oberstdorfer Alphirten