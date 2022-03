Es hagelt Ohrfeigen - und es gibt einen Abschied: So war Folge 6 des "Bachelor"

"Wie gehen wir mit Drama um?", fragt der Bachelor zu Beginn der 6. Folge - und die Kandidatinnen testen das gleich. Und eine Allgäuerin muss bangen.

02.03.2022 | Stand: 22:15 Uhr

Ja, aktuell gibt es wahrlich dringlichere Themen als eine Trash-Dating-Show. Aber, liebe Leserinnen und Leser, etwas Ablenkung vom Kriegsgeschehen ist auch nicht schlecht - und wenn sie nur darin besteht, dass Sie sich darüber echauffieren, dass ich diesen Artikel schreibe.

Bachelor Dominik sucht in Mexiko immer noch die große Liebe, hat aber bisher eher viele kleine Lieben gefunden: Jana-Maria, Nele, Anna, Emily oder doch Lara aus Memmingen? Wer seine Favoritin ist, bleibt bisher ein Mysterium. Wird Folge 6 etwas aufschlussreicher als die vorherigen? Neun Frauen sind noch im Rennen.

Es wird zumindest dramatisch: Bereits im Vorspann sieht man Jana-Maria (die sich selbst für die klare Favoritin hält), die den Bachelor mit Kandidatin Christina beim Küssen erwischt. Endlich gibt's den "Beef", den Kandidatin Emily sich bereits in Folge 5 gewünscht hat.

Erstes Gruppendate in Folge 6: "Wie gehen wir mit Drama um?"

"Wie gehen wir mit Drama um?", so leitet Dominik das erste Gruppen-Date ein. "Das möchte ich heute herausfinden." Bewährte Trash-TV-Strategie: Haste nicht genug Drama, kreier' es selbst. Nicht elegant, aber einfach.

Franzi, Anna, Chiara (aus Kaufbeuren), Jana-Maria, Lara und Christina dürfen mit aufs Drama-Date und das heißt konkret: Sie drehen eine Telenovela. Mit ihrer Vermutung "Vielleicht wird es ein Theaterstück?" lag Kandidatin Christina also gar nicht so falsch. Lara aus Memmingen kommentierte das nur trocken mit: "Oder Theater." Und ich vermute, auch sie lag nicht falsch.

Beim Gruppendate drehen die Kandidatinnen mit Bachelor Dominik eine Telenovela. Bild: RTL

Lesen Sie auch

"Bachelor", Folge 5 "Du hast eine riesige Bedeutung für mich!": Große Gefühle und Dramen beim "Bachelor"

Dominik spielt den "Buhmann", den "Fremdgeher". Für Jana-Maria bildet das wahrscheinlich keine Telenovela, sondern die Realität ab. Sie wollte übrigens auch Telenovela-Star werden: "Wirklich, das war ein Traum!"

Die Tatsache, dass er das Ganze in Boxershorts und Hemd spielt, kommentiert selbst Dominik: "Ach, du jemine!" Ja, da kann ich jetzt auch nicht mehr sagen. Die Story der Telenovela in Kürze: Isabela erwischt ihren Mann Juan Carlos beim Küssen mit Hausmädchen Lolita. Da hat jemand aber sehr tief in der Klischee-Kiste gewühlt.

Kandidatinnen beim "Bachelor": "Boah, die hat aber gescheppert, du"

Jana-Maria ist die Erste, die Bachelor "Juan" und "Lolita" alias Christina erwischt. Und ich stelle mit Schrecken fest: Die Drama-Szene aus dem Vorspann sind nur Ausschnitte dieser Szenen. Ich fühle mich naiv und betrogen. Quasi wie Isabela.

Nächste Story: Anna, Chiara und Christina machen Mädelsabend und wollen jeweils ihren neuen Freund vorstellen. Doch, Schock! Juan, Emmanuel und Diego ist ein und dieselbe Person. Chiara macht den Anfang und die anderen folgen, es hagelt Ohrfeigen. "Chiara hat 'n bisschen übertrieben." "Boah, die hat aber gescheppert, du." Die anderen Kandidatinnen sind sich einig, Chiara sieht das pragmatisch: "Wenn da steht Ohrfeige, ist das 'ne Ohrfeige. Stirbt er nicht dran."

Und er findet es offenbar nicht schlecht, denn sie sei die Einzige gewesen, die "flirty" unterwegs war: "Sie schafft's immer wieder mit ihren Blicken... ich probier' schon so wegzugucken n' bisschen, weil ich mir denke, ey, du frisst mich gleich auf!" Und Chiara: "Naja, wir sehen ihn ja nicht so oft. Und wenn er dann so in Boxershorts vor mir rumspringt, natürlich gucke ich. Wir sind ja auch voll auf Männerentzug in der Villa."

Lara ist währenddessen unzufrieden, sie findet, sie "kam zu kurz" und konnte ihre Power nicht zeigen. Vielleicht wird sie deshalb nicht zum Einzelgespräch gebeten, wer weiß das schon. Der Bachelor sucht zumindest erst einmal das Gespräch mit Franzi. Und die, stellt der Bachelor fest, muss wohl sonst keine Männer erobern, sondern lässt sich erobern: "Aber hier ist es halt anders", sagt er trotzig und verschränkt seine Arme wie ein Zwölfjähriger, dem man die Playstation weggenommen hat. Trotzdem verläuft das Gespräch gut und: Franzi ist wieder im Rennen, signalisiert der 29-Jährige. Die Frage ist: Wer ist eigentlich nicht im Rennen?

Von links: Dominik, Jana-Maria, Lara und Chiara beim Einzeldate. Bild: RTL

Nächstes Einzelgespräch, Jana-Maria ist dran, die ja ihrer Meinung nach schon längst hätte gewinnen sollen. Und auch die anderen sehen sie als klare Bedrohung, finden sie "toxisch". Ist Jana-Maria zu einnehmend? Findet er das gut oder schlecht? Die Beziehung zwischen der 29-Jährigen und dem Bachelor ist auch in der Villa Thema. "Ich habe das Gefühl, dass er es nicht checkt" und "Ich kann noch nicht ganz einschätzen, worauf sie hier hinauswill" ist da zu hören. Jana-Maria will den Bachelor für sich haben und das gefällt den anderen gar nicht. Die Einschätzung des Bachelors ist aber klar: "Jana-Maria findet einen guten Mittelweg."

Lara aus Memmingen: "Komme nicht gut damit klar, wenn jemand besser aussieht als ich"

Jana-Maria hat währenddessen ganz andere Sorgen und unterhält sich währenddessen mit Lara über die Optik der anderen: "Ich find's so gut, dass hier irgendwie so viele Normale in der Villa sind, nicht so irgendwie Bomben", analysiert Jana-Maria. "Davor hatte ich auch Angst, weil ich komme mit sowas nicht so gut klar, wenn jemand extrem viel besser aussieht", gibt Lara zu. "Aber die tun ja auch immer welche rein, die nicht so gut aussehen und ich hatte irgendwie Angst, dass ich dann die bin, die blöd aussieht." Dieser Unterstellung RTL gegenüber kann man irgendwie nicht viel entgegensetzen...

Zweites Gruppendate: Die Stimmung droht zu kippen

Yasmin, Nele und Emily, denen das Telenovela-Date verwehrt blieb, dürfen am nächsten Tag mit dem Bachelor essen gehen - und dann gibt es noch eine "Überraschung", kündigt Dominik an. Kann's kaum erwarten! "Heute ist eure letzte Nacht in der Villa!" Die nächste Enttäuschung in dieser Folge, wenn hier einer Überraschung sagt, erwarte ich mindestens, dass eine überraschend gehen muss.

Schon auf der Autofahrt ins Restaurant wird klar: Nele hat eigentlich keinen Bock mehr auf Gruppen-Date, Yasmin hält Emily für "harmlos" und Emily hält Yasmin für "zu reflektiert". Die Stimmung droht, zu kippen, und Dominik ist "froh, dass wir Mojito hatten". Eine bewährte Bachelor-Strategie: Egal, ob Batida de Coco, Sekt oder Tequila, der Alkohol wird's schon regeln.

Gut, dass Nele danach zum Einzel-Date darf, das hebt ihre Laune aber ordentlich. "Hammer gewusst", sagt Emily flapsig und fügt hinzu: "Ich hätte jetzt keine Lust drauf, dass es zum Übernachtungsdate wird."

Die Chancen dafür stehen allerdings gut: Nele und der Bachelor wandern Händchen haltend durch die Nacht und müssen dabei Fragen beantworten und Aufgaben lösen. Schnitzeljagd für Erwachsene, Körperkontakt erwünscht. Er soll sie zum Lachen bringen, bringt dabei mich zum Fremdschämen - und macht es nicht besser, als er anfängt zu singen. Just don't.

Es gibt den nächsten Kuss beim "Bachelor"

Aber sie findet es gut und er offenbar auch: "Nele, Nele, was machst du mit mir?" Küssen, das macht sie mit dir. Aufmerksame Fans werden wissen: Das ist nicht der erste Kuss zwischen den beiden, Nele war nämlich die, die den ersten Kuss in dieser Staffel bekommen hat. Danach wird das Date - Zitat des Erzählers - "ein Feuerwerk der Gefühle". Ansichtssache, ich würde es eher als XXL-Wunderkerze einstufen. Und so viel kann man verraten: Es wird kein Übernachtungsdate. Und: Die anderen Kandidatinnen scheinen Nele den Kuss sogar zu gönnen. "Siehst glücklich aus!" Alle bis auf eine: Jana-Maria geht schlafen, die anderen tauschen wissende Blicke. Merke: Wenn Jana-Maria küsst, ist das nicht okay, bei Nele schon.

Es kommt die Nacht der Rosen - und der Erzähler fragt zu Recht: "Tanzt Dominik auf zu vielen Hochzeiten?" Ja, wenn man mich fragt, aber das tut wie immer niemand.

Die Nacht der Rosen: Memmingerin Lara fühlt sich nicht wahrgenommen

Zuerst aber schauen sich alle zusammen die Telenovela an und angesichts der Schauspiel-Künste gesteht sogar Jana-Maria: "Ich dachte, ich wäre voll der Star, aber ich sehe doch lieber andere Menschen im Fernsehen." Die ganze Darbietung ist etwa so überzeugend wie die Krimi-Dramen, die man mit zwölf mit den Freundinnen zuhause gedreht hat.

Dann gibt es noch diverse Einzelgespräche, deren Inhalt, naja, sagen wir mal semi-spannend ist: Christina plant die Zukunft, Franzi bedauert, dass sie zu wenig Zeit gemeinsam hatten und rechnet schon mit dem Ende und Lara fühlt sich nicht wahrgenommen. "Ich habe dich öfter angeschaut, dir in die Augen geschaut und du hast mir nie in die Augen geschaut. Das kostet mich auch Überwindung", gesteht die Memmingerin. "Du bist so 'ne attraktive Frau, du hast mich vom Charakter her hier so oft überrascht, aber dann hast du aufgehört und das passt grade nicht mehr zusammen", entgegnet Dominik. Oh, oh, muss Lara etwa zum ersten Mal bangen?

Dominik fragt erst einmal, wie sie sich die Zukunft vorstellt: "Wenn du jetzt hier mit mir rausgehst, würde ich mich dir anpassen." Oh, Lara. Und auch Dominik scheint das nicht zu reichen, er hakt nach: "Warum?" Und bemerkt dann: "Ich brauche eine Frau, die auf eigenen Beinen steht und unabhängig ist."

Positiver sind die Aussichten für Chiara: "Du frisst mich mit deinen Blicken auf" und "Augen sagen mehr als Worte" - klare Ansage vom Bachelor. Und Chiara stellt auch gleich klar: "Wenn wir nach Spanien gehen, dann will ich da nicht Gast sein, dann würde ich mich auch einleben."

Wer bekommt eine Rose beim "Bachelor"?

Kann sie mit dieser Aussage punkten? Sie kann. Chiara bekommt gleich die erste Rose: "Mit dir könnte ich mir vorstellen, die ganze Nacht durchzutanzen." Sieben Rosen, neun Frauen - und wer bekommt die letzte? "Bei dir habe ich noch einige Rätsel im Kopf, die ich gerne lösen würde." Lara? Yasmin? Emily? Es ist Emily und der Memmingerin Lara steht die Enttäuschung sichtlich ins Gesicht geschrieben.

Wer kommt bei der Nacht der Rosen in Folge 6 weiter? Bild: RTL

Für den Abschied findet sie aber versöhnliche Worte: "Hör auf dein Herz, dann machst du schon das Richtige." Und: "Ich bin okay damit, ich freue mich auf Zuhause." Memmingen schlägt Mexiko.

Was passiert in Folge 7 bei "Der Bachelor"?

Und die anderen? Die gehen in der nächsten Woche zum "Glamping" (= glamorous camping) und da wird's natürlich kuschelig und romantisch.

Fazit: Niemand hatte Chiara auf dem Schirm, Lara wurde bisschen vernachlässigt, alle hassen Jana-Maria und Dominik hätte eigentlich lieber einen Harem als die Liebe fürs Leben.

Und falls Sie völlig zu Recht finden, dass das nun wirklich nicht die Themen sind, die die Welt bewegen - hier geht es zu unserem Ukraine-Newsblog.

Weitere Informationen zu "Der Bachelor" und ganze Folgen finden Sie bei RTL+ auf www.tvnow.de.