"Du hast eine riesige Bedeutung für mich!": Große Gefühle und Dramen beim "Bachelor"

Es wird makaber, dramatisch und "flirtig": Der Bachelor startet ein komisches Date und sorgt für Zoff. Wie schlagen sich Lara und Chiara aus dem Allgäu?

23.02.2022 | Stand: 22:15 Uhr

Es wird schaurig: Denn in Folge 5 des "Bachelor" wird nicht nur der "Dia de los Muertos" gefeiert, sondern auch furchtbar gezickt. Wir erinnern uns: Dominik, bei dem nicht so ganz klar ist, was er genau beruflich macht, sucht in Mexiko die Eine. Mit dabei: Chiara Fröhlich, die in Kaufbeuren aufgewachsen ist, und Lara Honner aus Memmingen, die zum Kreis der Favoritinnen zählt.

Und die Folge startet auch gleich mit dem Bachelor im traditionellen Gewand, das die Mexikaner am "Dia de los Muertos" tragen. Stilkritik zum Outfit und Make-Up: geht so, es ist so mittel-authentisch. "Das ist der Tag an dem die Lebenden das Gemeinsamsein mit den Toten feiern", informiert Bachelor Dominik vorab. Sag noch einmal jemand, die Sendung sei kein Bildungsfernsehen.

Makaberes Gruppen-Date in Folge 5: Der Bachelor liegt im Sarg

Das ganze Thema wird sofort in einem Gruppen-Date aufgegriffen, "die Frauen wissen noch gar nicht, was auf sie zukommt" und er sei gespannt, wie jede einzelne mit der Situation umgeht. Das Date sei ja auch "mit Vorsicht zu genießen". Okay, was passiert da, Dominik?!

Auflösung: Er tut so, als wäre er bereits von uns gegangen (natürlich liegt er dabei in einem Sarg, also bitte!) und die Frauen dürfen ihm Dinge sagen, die sie ihm zu Lebzeiten hätten sagen wollen. Abgesehen davon, dass er noch lebt.

Während die Kandidatinnen Jana-Maria, Christina, Yasmin, Nele und Christina Aurora also etwas perplex gucken - irgendwie verständlich, Traum-Date geht anders - steigt Dominik ungelenk in den Sarg. Was bei ihm "Gänsehaut" auslöst, löst bei mir als Zuschauerin eher Fremdscham aus. "Cringe" ist ein Fachbegriff, den Sie in Zusammenhang mit dieser Sendung bereits kennen sollten. "Das war komplett drüber, ich weiß nicht, was das sollte", schimpft Kandidatin Christina.

Kandidatin Lara Honner aus Memmingen: "Tequila ist immer gut"

Die Rolle des Toten spielt Dominik auch nur semi-überzeugend, da er Jana-Maria, die als Erste dran ist, direkt antwortet (Hallo, du bist tot?) - um die "unangenehme" Situation aufzulösen, schickt er die anderen Kandidatinnen erst einmal weg. Wir erinnern uns: Jana-Maria ist die Kandidatin, die in der letzten Folge einen Kuss vom Bachelor bekommen hat. Bei der Toten-Zeremonie bricht sie erst einmal in Tränen aus, was Dominik ungelenk mit "Ui, ui, ui" kommentiert. Dass zwischen den beiden "etwas mehr" ist, merken nicht nur die beiden, sondern auch die anderen Kandidatinnen. Stress ist vorprogrammiert, aber dazu später mehr.

Während der Sarg-Geständnisse kommt Freude in der Villa auf: "Dominik hat uns Tequila geschickt", jubelt Chiara aus Kaufbeuren. "Lecken, schlucken, beißen." Und die Memmingerin Lara kommentiert das nur mit: "Tequila ist immer gut!"

Dominik beendet währenddessen das seltsame Gruppen-Date und will mit Yasmin "durch die Straßen taumeln". Dabei sprechen die beiden über das Thema Eifersucht und Dominik sagt den etwas verstörenden Satz: "Ich bin schon ein Typ, der gerne seine Frau markiert." Yasmin: "Ja, das liebe ich!" Ich werde das hier unkommentiert lassen.

Dafür schwärmt Dominik danach: "So eine Frau hat Potenzial, die kannste irgendwann heiraten!" Nachdem du sie dann "markiert" hast, oder wie?

Lara und Jana-Maria streiten wegen einem Geschenk von Bachelor Dominik

In der Villa ist währenddessen die Aufregung über das Sarg-Date groß. Und, Skandal: Jana-Maria trägt ein Armband von Dominik und hat das niemandem erzählt! Sie macht da ein "unnötiges Mysterium" drum, findet Lara und spricht die 29-Jährige dann gleich auf das Thema an. "Ich kam mir ein bisschen blöd vor, dass ich jetzt auch ein Armband von ihm habe", sagt Lara. "Ja, er schenkt jedem ein Armband", erwidert Jana-Maria. "Er schenkt nicht jedem ein Armband!" Jana-Maria entschuldigt ihr offenbar skandalöses Verhalten damit, dass die Stimmung in der Villa schlecht war, als sie von ihrem Einzeldate kam, auf dem Dominik ihr sein Armband geschenkt hat. "Fühl' mich jetzt blöd mit dem Armband, ich will's auch gar nicht anziehen", sagt Lara, die sich "ein bisschen verarscht vorkommt". Und Jana-Maria sieht ein: "Das war scheiße von mir, ich weiß es." Ich sehe das Problem irgendwie nicht.

Ein neuer Tag und "die Armband-Affäre um Jana zieht weiter Kreise", so beschreibt der Erzähler die Situation in der Villa. Erfrischend ehrlich kommentiert Kandidatin Emily die Situation: "Mir wäre es recht, wenn sich hier mal jemand beeft!" Ja, Emily, dann tu halt etwas!

Das Drama geht nun vom Armband zum nächsten Thema: Jana-Marias Aussage, sie habe die Sendung noch nie gesehen. Denn, das weiß Lara: "Ihre beste Freundin hat hier gewonnen!" Es geht um Clea-Lacy, die 2017 beim "Bachelor" mitgemacht hat. Auch hier erschließt sich mir das Problem nicht ganz, aber das Fazit ist: Jana-Maria ist jetzt die Buh-Frau.

Freude und Abwechslung bringt die Ankündigung zum nächsten Gruppen-Date: Franzi, Emily, Anna, Lara, Valeria und die beiden Chiaras feiern mit dem Bachelor eine Beach-Party. Franzi kann allerdings nicht mit, sie hat Ohrenschmerzen. Gibt Franzi auf? "Wer jetzt freiwillig das Handtuch wirft, also das würde mich schon verletzen", sagt Dominik.

Bachelor-Kandidatin Chiara aus Kaufbeuren: "Ich spiele gegen dich!"

Erst einmal gibt es am Strand eine Runde Beachvolleyball, wobei Chiara aus Kaufbeuren gleich erklärt: "Ich spiele gegen dich!" Entsetzen bei Dominik: "Willst du nicht in meinem Team sein?" Fakt ist: Das Team, in dem Lara und Chiara sind, ist auf Siegeszug. (Mehr über Bachelor-Kandidatin Chiara F. erfahren Sie hier.)

Lara aus Memmingen und Chiara F. (Mitte) aus Kaufbeuren sind beim Gruppen-Date am Strand dabei. Bild: RTL

Dominik hingegen hat nur Augen für Anna: "Da ist immer ein Lächeln, da sind immer Blicke... bitte realisier du genauso wie ich, dass wir echt an einem weiten Punkt sind, auch wenn dieser kack Kuss bis jetzt nicht gefallen ist!" Aber auch mit Emily sei "etwas in der Luft" und bei Chiara merkt er "Feuer, flirtige Blicke" und: "Die legt sich echt ins Zeug!" Und mit Lara tollt der Bachelor durchs Meer - und danach gibt es auch ein Einzelgespräch, es sei "dringend", sagt er.

Die Blicke zwischen der Memmingerin und ihm seien nicht mehr so intensiv, findet Dominik. Also will er wissen, wie es ihr geht. Und Lara findet die Situation mit den vielen verschiedenen Frauen schwierig, das Armband-Drama trägt sie allerdings nicht zu ihm. Die 23-Jährige konzentriert sich auf das Gespräch mit dem Bachelor und bekommt auch ein positives Signal. "Ich suche deine Blicke, ich finde dich super attraktiv, du hast einen super Charakter." Aber aktuell sei sie ihm zu passiv, sagt der Bachelor. Lara hingegen fühlt sich unwohl, wenn er vor ihr mit anderen flirtet: "Lass mich dir sagen: Ich habe mein Herz nicht verschenkt, ich bin noch komplett offen", versichert der 29-Jährige. Sie habe eine "riesen Bedeutung für ihn" und er will sie mehr kennenlernen. Gute Aussichten also auf eine Rose für Lara?

Zum Einzel-Date darf aber erst einmal Emily bleiben: "Ich glaube, Emily hat keiner auf dem Schirm gehabt", vermutet der Bachelor. Emily "lebt für den Mann", ist sein erster Eindruck. Ihre eigene Karriere stellt sie hinten an, sagt sie, und erzählt von ihrer "toxischen" Ex-Beziehung. "Boah, du redest voll reif", ist der bewundernde Kommentar des Bachelors. Den ernsten Gesprächsthemen folgt ein Feuerwerk - und dann kommt es doch tatsächlich zu Kuss! Das hatte nun wirklich niemand auf dem Schirm. Naja, okay, ein bisschen. "Wie viele sind wir? Zwölf? Die restlichen elf sind nur Statisten", ist das klare Fazit nach dem Date von Emily.

Zwischen Bachelor Dominik und Emily kommt es zum Kuss. Bild: RTL

In der Villa muss sie den "Statisten" aber erst einmal den Kuss beichten: "Sag schon, wie wild habt ihr rumgeleckt?" In Sachen Ausdrucksweise bekäme Christina-Aurora auf jeden Fall keine Rose, wenn's nach mir ginge. Emily hat auf jeden Fall jetzt ihr gewünschtes Drama, denn die anderen sind nicht begeistert von ihrer Aufholjagd.

Wer kommt in der "Nacht der Rosen" in Folge 5 weiter?

Nacht der Rosen, die Stimmung ist eher gedämpft trotz Poolparty: Es gibt diverse Einzelgespräche, anlässlich des Kusses. Christina Aurora will wissen, ob er überhaupt Interesse an ihr hat, Franzi will nach ihrem Krankheitstag aufholen, Nele hat Angst nach ihrem Kuss in der ersten Folge nicht anknüpfen zu können und der Bachelor will Anna klarmachen, dass sie die ist, an die er "gestern vor dem Einschlafen gedacht hat".

Doch die erste Rose geht an Nele, erst dann kommt Anna. Lara, die er "vor den Wellen retten musste", ist als Dritte dran. "Ich habe auch die dickste Rose bekommen, ich bin glücklich", strahlt die Memmingerin.

"Ich spüre, dass bei uns etwas ganz Spezielles, Schönes in der Luft ist - Chiara!" Und somit ist auch die nächste Allgäuer Kandidatin weiter. Das Spezielle, Schöne, das scheint der Bachelor aber bei einigen Frauen zu empfinden: Chiara, Lara, Jana-Maria, Nele, Anna oder doch Emily?

Zunächst aber schon einmal klar, wer nicht die Frau an seiner Seite wird. Christina Aurora, Chiara M. und Valeria bekommen keine Rose. Für alle drei ist das aber irgendwie "okay".

In der kommenden Woche nimmt das Drama seinen Lauf: Der Bachelor wird beim Küssen erwischt, oh, oh. Man kann nur vermuten, dass es Jana-Maria ist, die aggressiv "Was macht ihr da?" durch die Villa kreischt. Sieht da jemand ihre Favoritenrolle schwinden? Lara fasst es im Vorspann zusammen: "Du wirst schon die richtige Entscheidung treffen."

