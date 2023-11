Der Deutsche Alpenverein trifft sich in Lindau und Bregenz: Wie der Klimawandel den Bergsport verändert

Der Deutsche Alpenverein trifft sich zu seiner Hauptversammlung. Neben steigenden Kosten für Hüttensanierungen wird es auch um den Klimawandel gehen.

09.11.2023 | Stand: 18:27 Uhr

Seit Jahren kennen die Mitgliederzahlen des größten Bergsportverbandes nur eine Richtung: Sie gehen nach oben. Sogar während der Corona-Pandemie, als andere Vereine mit Kündigungen zu kämpfen hatten, verzeichnete der Deutsche Alpenverein (DAV) ein Plus. Wie beliebt der Bergsport über die Jahrzehnte geworden ist, zeigen folgende Zahlen: Vor 23 Jahren zählte der DAV 600.000 Mitglieder. In diesen Tagen nimmt der Verein sein 1,5-millionstes Mitglied auf. Am Wochenende findet die Hauptversammlung in Lindau und Bregenz statt. Mehr als 500 Delegierte aus 356 Sektionen in ganz Deutschland werden erwartet. Dabei wird es auch Debatten geben: Denn der DAV bekommt die steigenden Kosten zu spüren.

