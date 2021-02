Seit Wochen gibt es in Kindertagesstätten nur eine Notbetreuung. Fast dreiviertel der Familien behalten den Nachwuchs zuhause, kommen aber an ihre Grenzen.

03.02.2021 | Stand: 18:00 Uhr

Müde und isoliert: So fühlen sich viele Familien. Weil es in den Kindertagesstätten seit Wochen nur eine Notbetreuung gibt, fehlen den Kleinsten soziale Kontakte. Die Erwachsenen versuchen das auszugleichen, müssen zusehen, wie sie Arbeit, Haushalt und Kinderbetreuung unter einen Hut bekommen. Auch für die Erzieher in den Einrichtungen ist die Lage schwierig.