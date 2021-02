Der ESV Kaufbeuren ist zurück in der Krise

Beim Debüt von Benedikt Hötzinger glänzt ein anderer Kaufbeurer Goalie: Bastian Kucis bei Frankfurt. Der ESVK sucht nach Antworten auf die dritte Niederlage.

19.02.2021 | Stand: 19:00 Uhr

So hatte sich Bastian Kucis seine abermalige Rückkehr zu seinem Ausbildungsverein ESV Kaufbeuren vorgestellt: Im Tor der Löwen Frankfurt wehrte der 23-jährige Eishockey-Torhüter am Donnerstagabend rund 96 Prozent der Schüsse ab und trug somit nicht unwesentlich zum Sieg der Hessen bei, wenngleich er kaum über die Maßen gefordert war. Während Kucis hinten dichtmachte, arbeiteten die Feldspieler gut nach vorne: Beim Gegner des ESV Kaufbeuren lief es an diesem Abend über alle Reihen verteilt wie am Schnürchen. Am Ende siegten die Löwen mit 7:1, für den ESVK war es in der DEL 2 Pleite Nummer drei in Serie.