Der Geburtstags-Hammer: Schwandke schleudert die Kugel auf 76,71 Meter

Große Freude bei Hammerwerfer Tristan Schwandke. Am Pfingstsonntag, an dem er seinen 29. Geburtstag feierte, machte sich der Bad Hindelanger selbst das größte Geschenk. Beim sogenannten Norm-Wettkampf in Haßloch in Rheinland-Pfalz schleuderte der Wahl-Allgäuer den Hammer auf 76,71 Meter und verbesserte damit seine persönliche Bestleistung, die er erst eine Woche zuvor in Halle um 22 Zentimeter auf 74,25 Meter verbessert und damit einen neuen bayerischen Rekord aufgestellt hatte, noch einmal deutlich - und zwar gleich um fast zweieinhalb Meter.

"Wahnsinn, das sind neue Dimensionen", jubilierte Schwandke im Gespräch mit unserer Redaktion. Endlich habe er sich einmal für die Mühen der ganzen letzten Jahre richtig belohnt. Seit 20 Jahren betreibt der gebürtige Würzburger Leichathletik, seit 15 Jahren "leistungsmäßig Hammerwurf". Mit dieser Weite von fast 77 Metern sei er in neue Dimensionen vorgestoßen und habe die Tür zur Weltelite des Hammerwurfs nicht nur aufgestoßen, sondern sei sogar durchgelaufen. Und Schwandke ist Realist genug, diese Leistung auch einzuordnen. 2013 sei in Deutschland diese Weite letztmals geworfen worden - und zwar von Markus Esser, der 2015 seine Karriere beendet hatte. Erst vor Wochenfrist hatte Schwandke den bayerischen Rekord aus dem Jahr 1997 geknackt.

"Zwei, drei Meter sind schon noch drin"

Und Schwandke weiß: Das Ticket für die Olympischen Sommerspiele in Tokio ist für ihn nun zum Greifen nahe. 77,50 Meter - damit würde er sich direkt für die Spiele Ende Juli/Anfang August in Japan qualifizieren. (Siehe eigenen Bericht hier.) "79 Zentimeter fehlen noch. Und die sind drin", sagte ein zuversichtlicher Schwandke. "Ich möchte diese Weiten jetzt festigen. Da ist schon noch Potenzial da. Gefühlt kann ich schon noch zwei, drei Meter draufsetzen." Im Training habe sich das schon abgezeichnet, er müsse technisch nur noch ein paar Kleinigkeiten ändern. Für Schwandke gibt es übrigens auch noch einen zweiten Weg Richtung Tokio: Er kann auf Wettkämpfen verschiedener Kategorien auch Punkte sammeln und muss bis zum 29. Juni unter den Top 32 der Weltrangliste stehen. Aktuell belegt er Rang 36.

Der Zweitplatzierte liegt über zehn Meter zurück

In Haßloch ist Schwandke eine "richtig gute Serie" gelungen. Bereits mit dem ersten Versuch auf 72,30 Meter ging er in Führung. Es folgten 73,84 Meter, bevor er im dritten Versuch mit 74,59 Metern die erste Bestleistung erzielte. Im vierten Durchgang steigerte sich das Geburtstagskind noch einmal auf 74,71 Meter und packte nach einem ungültigen Wurf im sechsten und letzten Versuch noch weitere zwei Meter drauf. Den Zweitplatzierten Fabio Hessling vom SV Go Saar (66,23 Metern) distanzierte Schwandke um über zehn Meter.

Kaum Zeit zum Verschnaufen

"Ich habe dreimal hintereinander meinen bayerischen Rekord geknackt, verrückt", sagte Schwandke. Von Weiten über 76 Metern habe er immer geträumt. Und er blickt auf eine mühsame Zeit zurück. "Ab 70 Meter musste ich feststellen, wie schwierig und hart es ist, sich im Männer-Hammerwurf weiterzuentwickeln. "Zwischen 72 oder 73 Metern und den 76,71 Meter jetzt - das sind noch mal Welten", sagt der deutsche Meister von 2019 und 2020, der sich zu Pfingsten kaum eine Verschnaufpause gönnen kann.

"Mit Demut und Konzentration zum DM-Hattrick"

Am nächsten Wochenende geht es für den Hindelanger mit den je 25 besten Frauen und Männern des Deutschen Leichtathletik-Verbandes zur Team-Europameisterschaft ins polnische Chorzów. "Die Topweite ist jetzt da. Vielleicht kann ich die 77,50 Meter noch direkt schaffen. Aber ich versuche, mich da nicht unter Druck zu setzen", blickt Schwandke voraus. Auch die Deutsche Meisterschaft vom 4. bis 6. Juni in Braunschweig wolle er mit Demut und Konzentration angehen. Und doch sagt er: "Klar erhoffe ich mir den dritten Titel in Folge."

