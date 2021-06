Erlösende Nachricht für den kleinen Daniel und seine Familie aus Schwabmünchen. Hinter ihnen liegen sehr schwere Wochen.

25.06.2021 | Stand: 12:57 Uhr

Fast 950 Tage dauerte das quälende Warten auf ein Spenderherz. Es waren Tage des Hoffens und Bangens für die Eltern, die emotional immer wieder an ihre Grenzen kamen. Jetzt hat ihr Sohn, der kleine Daniel, ein Herz bekommen. Am Freitag schrieb seine Mutter Diana Dietrich in den Sozialen Medien: „Das Herz ist da. Endlich. Dankbarkeit. Mitgefühl.“