Der Kunstvermittler aus Oberstdorf: Warum sich Wilhelm Geierstanger in der Villa Jauss engagiert

Wilhelm Geierstanger ist der künstlerische Kopf in der Villa Jauss. Unermüdlich organisiert der 76-Jährige Ausstellungen – auch die aktuelle mit Beuys-Werken.

31.12.2022 | Stand: 17:15 Uhr

Eins macht Wilhelm Geierstanger gleich zu Beginn des Gesprächs klar: Er wolle in diesem Artikel nicht groß rauskommen. „Weil hier viele Leute zusammenarbeiten“, sagt er. Aber wer erklären möchte, warum das Kunsthaus Villa Jauss in Oberstdorf seit 25 Jahren so gut als Ausstellungsort funktioniert, kommt an dem Mann mit den wachen Augen und dem buschigen weißen Vollbart nicht vorbei.

Schließlich ist er es, der wie kaum anderer im Villa-Jauss-Team dafür sorgt, dass immer wieder Werke von bedeutenden Künstlern und Künstlerinnen in dem herrschaftlichen Holzhaus aus der Gründerzeit präsentiert werden. Derzeit ist Druckgrafik von Joseph Beuys (1921 - 1986) in den beiden Obergeschossen zu sehen. Unter dem Titel „Hase, Hirsch und Schamane“ kann man in die nach wie vor prickelnde Bilderwelt dieses großen Künstlers eintauchen.

Wilhelm Geierstanger inmitten der Beuys-Bilder, die in der Villa Jauss zu sehen sind. Bild: Felix Ebert

Zu verdanken ist das vor allem Wilhelm Geierstanger. Aus ganz unterschiedlichen Gründen. Er hat die Kontakte in die Kunstszene, um an solche Werke zu kommen. Er weiß, wie man Ausstellungen finanziert. Er setzt sich umstandslos in seinen Kastenwagen und holt Kunst in ganz Deutschland ab, um sie nach Oberstdorf zu karren. Er überlegt sich, wie er sie am besten an den Wänden platziert und betätigt sich bei der Hängung handwerklich. Schließlich wälzt er Bücher und durchforstet das Internet, damit er umfassend vermitteln kann, was zu sehen ist. Mit kenntnisreichen Texten, aber auch mit lebendigen Führungen, etwa am nächsten Samstagnachmittag. Schon vor der Vernissage von Ausstellungen ist er informativ bestens gerüstet. „Mir ist nichts zuviel“, sagt Wilhelm Geierstanger.

Wilhelm Geierstanger nimmt kein Geld - außer fürs Benzin

Muss man noch erwähnen, dass der 76-jährige Pensionär alles ehrenamtlich erledigt? Er nimmt kein Geld, außer fürs Benzin. Wie auch die anderen aus dem Team jener, die das Kunsthaus Villa Jauss betreiben. Ihnen allen liegt dieses architektonische Juwel am Herzen. Und sie alle wollen es gehaltvoll bespielen. Der Trägerverein erhielt dafür gerade einen der Kulturpreise des Landkreises Oberallgäu.

Die Leidenschaft spürt man bei jedem Satz, den Wilhelm Geierstanger zum Haus und seinen Ausstellungen spricht. „Ich verstehe mich als Kunstvermittler“, sagt er. Die Besucherinnen und Besucher sollen einen Zugang finden zu jedweder Kunst, egal ob alt oder zeitgenössisch, ob gemalt, gezeichnet, gedruckt, fotografiert, modelliert, gegossen oder aus einem Material herausgehauen.

"Ich möchte Oberstdorf etwa zurückgeben", sagt Wilhelm Geierstanger

Kunstvermittler war Wilhelm Geierstanger auch von Beruf. Nach dem Studium unterrichtete er, der aus dem Rupertiwinkel bei Berchtesgaden stammt, Kunst an Gymnasien. Vor 41 Jahren zog es ihn nach Oberstdorf – der Liebe wegen, wie er lächelnd sagt. Er lebte mit seiner Frau in deren traumhaft gelegenem Elternhaus und gründete eine Familie. Das Privileg, einen solchen Wohnsitz zu haben, sei ein wesentlicher Grund für sein Engagement, sagt er. „Ich möchte Oberstdorf etwas zurückgeben.“

Er tut dies schon, seitdem die Idee geboren wurde, aus dem ehemaligen Wohnhaus der Familie Jauß, erbaut im Jahr 1895, einen Hort von Kunst und Kultur zu machen. Zusammen mit Gleichgesinnten gründete Geierstanger 1997 einen Verein, um das im Besitz der Gemeinde befindliche, denkmalgeschützte Gebäude im norditalienischen Stil zu sanieren und danach mit Ausstellungen und Kulturveranstaltungen aller Art zu neuem Leben zu erwecken.

Die Villa Jauus ist zu einem beachtlichen Museum für moderne Kunst geworden

Nach und nach wurde das marode Haus so ertüchtigt, dass auch wertvolle Kunst angemessen gezeigt werden konnte. Zugleich ist dort die Sammlung des Oberstdorfers Hugo Tauscher untergekommen mit rund 100 wertvollen Werken aus dem 20. Jahrhundert. Aus ihr sind im Erdgeschoss derzeit Werke von Salvador Dalí zu sehen. Die Villa Jauss ist so zu einem beachtlichen Museum für moderne Kunst geworden.

Zwischenzeitlich hat Wilhelm Geierstanger auch mal aufhören wollen. Die vier Enkelkinder wollen mehr von ihrem Opa haben. Aber er muss lernen: Einer mit seinem Wissen, seinen Kontakten und seiner zupackenden Art wird in der Villa Jauss dringend gebraucht. Sonst gibt es keine Ausstellungen. Also geht es mit Wilhelm Geierstanger weiter. Er habe noch viele Ideen für Ausstellungen, sagt er.

Die aktuelle Beuys-Ausstellung läuft noch bis zum 8. Januar 2023 (geöffnet Freitag bis Sonntag von 14 bis 17 Uhr). Eine Führung mit Wilhelm Geierstanger gibt es am Samstag, 7. Januar, um 15 Uhr.