Der Maler Marc Chagall lädt seine Gäste in Amors Garten ein

Das Kunstmuseum Lindau zeigt 70 Arbeiten des bedeutenden Künstlers, der bis ins hohe Alter Werke schuf. Wie Marc Chagall von Liebe, Erotik und Innigkeit erzählt

08.05.2021 | Stand: 06:30 Uhr

Wenn Marc Chagall von der Liebe erzählt, dann tut er das ohne Scheu. Nacktheit und innige Blicke, intime Berührung und verschmelzende Körper malt er mit einer Zärtlichkeit, die nicht den kleinsten Hauch von Scham oder Peinlichkeit erlaubt. Erfüllend und schmerzhaft selbst erlebt, befasste sich der französisch-russische Maler, der 1985 97-jährig in Südfrankreich starb, zeitlebens mit dem Zauber der Erotik und dem Glück der Liebe.

Museum ist bereits geöffnet

Eine Bilder-Liebesgeschichte stellt die Stadt Lindau ins Zentrum ihrer Sommerausstellung im Kunstmuseum: Chagalls Lithografie-Zyklus zum antiken Roman „Daphnis und Chloe“. Der Ausstellungstitel „Paradiesische Gärten“ ist auch Verweis auf die Gartenschau, die – sofern es Corona zulässt – am 20. Mai auf der Insel beginnt. Als paradiesischen Zustand erleben Kunstfreunde nun schon die Tatsache, dass das Museum dank niedriger Inzidenz im Landkreis Lindau öffnen konnte.70 Werke Chagalls, entstanden zwischen 1950 und 1970, sind wirkungsvoll inszeniert.

Eine Chagall-Litografie als LED-Wand

Durch einen Vorhang betritt der Gast die Schau – und wird von Amor begrüßt. Raumhoch schwebt der geflügelte Jüngling in einem grünlichen Himmel und reckt dem greisen Lehrer Philetas einen Strauß Myrten entgegen. Dass Philetas’ Obstgarten sich über Wände ausbreitet und also ein Vielfaches größer ist als die entsprechende Seite des 42 Szenen umfassenden Zyklus’, ist raffinierter LED-Technik zu verdanken. Sie lässt Chagalls Lithografie in Lindau zu Architektur werden.

Die Liebe von Daphnis und Chloe

Die folgenden Räume zeigen originale Lithografien und fächern die ganze antike Liebesgeschichte auf: wie die Findelkinder Daphnis und Chloe einander finden, wieder verlieren und nach Prüfungen und Abenteuern endlich Vermählung feiern. Die vom griechischen Dichter Longos im zweiten Jahrhundert erdachte Geschichte spielt auf der griechischen Insel Lesbos. Um ihre Poesie zu erspüren, reiste Chagall zweimal dorthin, atmete Stimmung und Farben der Ägäis ein.

270 Exemplare von „Daphnis und Chloe“ hat Chagall zwischen 1957 und 1961 gemeinsam mit dem Drucker Charles Sorlier in aufwändigem Steindruckverfahren geschaffen, bis zu 25 Farben nutzte er für ein einziges Blatt. Dank der Technik, die Flecken, Schlieren und Schattierungen hinterlässt, werden die Seiten zu tiefen Räumen. All die archaischen Gestalten, symbolhaften Figuren und floralen Motive glaubt der Betrachter in schwingender Bewegung, die ganze umgebende Natur scheint zu tanzen. Nur wenige Ausgaben des Künstlerbuchs sind komplett erhalten. Lindau zeigt eine aus dem Besitz der Horst-und-Gabriele-Siedle-Kunststiftung. Kurator Roland Doschka nutzte für die Ausstellung auch seinen guten Kontakt zu Chagalls Enkelin Meret Meyer, die ebenfalls Exponate nach Lindau verlieh. Als Leitthema für die Schau hat Doschka „Chagalls Suche nach dem verlorenen Paradies“ gewählt. Und so finden sich verschiedene Sehnsuchtsorte in den „paradiesischen Gärten“ in Lindau: seine Heimat im jüdischen Schtetl der weißrussischen Stadt Witebsk ebenso wie sein späterer Wohnort Vence, wo Chagalls Farben immer mehr das Licht Südfrankreichs annahmen.

Der französisch-russische Maler Marc Chagall lebte von 1887 bis 1985. Bild: Philippe Halsman

Lesen Sie auch

Kunstmuseum Lindau Chagall-Schau dank sinkender Corona-Zahlen spontan früher geöffnet

Ein weiteres Lieblingsthema Chagalls war der Zirkus: eine Welt der Farben, der Träume, der Fantasie – und der Melancholie, weil hinter allem Glanz in der Manege die Armseligkeit des Daseins durchschimmert. Auch die Oper faszinierte Chagall. Chagall erdachte Kulissen und Kostüme für Operninszenierungen, von seiner Leidenschaft zeugen Entwürfe in der Ausstellung. Beeindruckend auch der finale Entwurf für das Deckengemälde der Opéra Garnier in Paris. 240 Quadratmeter groß ist das Bild von 1964, in dem Chagall 14 Komponisten mit herausragenden Werken verewigte – und irgendwo in dem Musikkosmos sich selbst als Maler mit Farbpalette.

Die Farben Chagalls leuchten

Blau, Grün, Gelb, Rot: Das sind die Farben des Marc Chagall. Abgestuft in feinste Töne, verdichtet zu kraftvollem Leuchten malt er mit ihnen die ganze Palette menschlicher Gefühle. Und immer wieder die Liebe in allen Facetten: den Zauber der ersten Ahnung, das drängende Begehren und das erfüllende Verschmelzen. Im intimen Eins-Sein schließlich gewährt der poetische Maler den Liebenden Schutz. Wie eine zarte Haut legt er runde oder elliptische Kreise um die fast heilige Umarmung und entrückt sie Raum und Zeit. Das Paradies.

Ausstellungsbesuch mit Reservierung

Geöffnet ist die Ausstellung im Kunstmuseum am Bahnhof bis 31. Oktober täglich von 10 bis 18 Uhr. Aktuell werden den Gästen Zeitfenster zugewiesen. Diese können gebucht oder vor Ort erfragt werden. Es gilt Maskenpflicht. Reservierung: Telefon 083 82/274 74 78 50, online: reservation.kultur-lindau.de