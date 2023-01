Der neue künstlerische Leiter: Musikalisch breit aufgestellt und erfahren

Die Musikakademie in Marktoberdorf hat einen neuen künstlerisch-pädagogischen Leiter: Bernhard van Almsick hat Erfahrung und kennt sich in vielen Genres aus.

14.01.2023 | Stand: 17:00 Uhr

Er sei jetzt wieder zu Hause angekommen, sagt Bernhard van Almsick – obwohl er viele hundert Kilometer entfernt von seiner ursprünglichen Heimat lebt. Der scheinbare Widerspruch ist schnell aufgeklärt: Der 60-jährige Sänger, Musiker und Dirigent aus dem Münsterland leitet neuerdings künstlerisch und pädagogisch die Bayerische Musikakademie in Marktoberdorf. Was gar nicht weit entfernt ist von seiner früheren Tätigkeit als Bildungsreferent bei der Landesmusikakademie Nordrhein-Westfalen. Diese langjährige Erfahrung war neben der breiten musikalischen Ausrichtung van Almsicks ausschlaggebend für seine Verpflichtung, sagt Jürgen Schwarz von der Projekt-Gesellschaft des Bayerischen Musikrats, welche die Akademie in Marktoberdorf trägt.

100 Tage sitzt Bernhard van Almsick mittlerweile auf dem Schlosshügel der Ostallgäuer Kreisstadt. Er habe sich gut eingelebt, versichert er. Jürgen Schwarz bestätigt dies. Der Auftrag an den Nachfolger von Karl Zepnik, der Ende September in Ruhestand ging, lautet: das Bewährte fortführen und Neues entwickeln. Van Almsick fasst es so in Worte: „Alles ist wichtig, aber nichts in Stein gemeißelt.“ Schon hat er den ersten neuen Kurs an der Musikakademie auf den Weg gebracht. Mit dem „Basislehrgang Chorleitung“ möchte er ab März Sängerinnen und Sänger von Vokalensembles ermutigen, „aus dem geschützten Raum des Chors“ zum Leiter beziehungsweise zur Leiterin zu werden. Ein wenig wundert er sich, dass es solch einen Kurs bisher nicht gab. Denn Chöre landauf landab suchen händeringend nach Dirigenten. Seine Frau Helen van Almsick hat er – neben der Allgäuer Chorleiterin Anke Weinert-Wegmann – gleich noch als Dozentin eingebunden: Die ehemalige Profisängerin (unter anderem im Chor des Darmstädter Staatstheaters) ist für die Stimmbildung zuständig.

Bernhard van Almsick möchte fortsetzen, was Karl Zepnik entwickelt hat

Ansonsten möchte van Almsick zunächst einmal fortführen, was Karl Zepnik in den vergangenen 16 Jahren erfolgreich entwickelt hat. Etwa das Fortbildungsangebot „Lehrer singen, Kinder klingen“. Lehrkräfte von Grundschulen ohne Musikstudium sollen ermutigt und ertüchtigt werden, mit ihren Schülerinnen und Schülern wieder mehr zu singen. „Ich setze mich in gemachtes Nest“, sagt van Almsick. „Und die Bausubstanz ist super.“

Die ersten 30 Jahre in seinem Berufsleben verliefen in ruhigen Bahnen. Nach dem Studium von Kirchenmusik und Instrumentalpädagogik sowie einem Aufbaustudium für Chor- und Orchesterleitung war er zehn Jahre lang Kirchenmusiker in Münster. 1997 wechselte er zur Landesmusikakademie Nordrhein-Westfalen, wo er als Bildungsreferent Kurse, Workshops und Festivals entwickelte und durchführte sowie als Musikpädagoge arbeitete. Der Grundstein für das alles ist in seiner Kindheit und Jugend gelegt worden: Er lernte Klavier, Tenorhorn und Tuba, sang in Chören, spielte in Blaskapellen und Bands.

Bernhard van Almsick wollte nochmal was Neues machen

Vor drei Jahren, als Mittfünfziger, habe er sich die Frage gestellt, ob er diesen Job an der Landesmusikakademie bis zur Rente weitermachen möchte. Und entschied sich, noch einmal was Neues zu wagen. 2019 zog er zusammen mit seiner Frau nach Württemberg, um als Geschäftsführer das Hohner-Konservatorium in Trossingen zu leiten, eine Bildungseinrichtung, an der Akkordeonlehrer ein berufliches Rüstzeug erhalten.

Als dann die Stelle in Marktoberdorf, ein herausragender Posten in der Allgäuer Kulturlandschaft, frei wurde, bewarb er sich und setzte sich gegen 20 Mitbewerber durch. „Es hat mich gereizt, nach Hause zu kommen“, erklärt van Almsick. Das Akademiegeschäft sei nun mal seine berufliche Heimat.

Jürgen Schwarz sagt: Er passt genau zu uns

„Er passt genau zu uns“, bestätigt Jürgen Schwarz, der in der Auswahlkommission saß und zwei Zimmer von ihm entfernt sitzt. Der Musikrat sehe mit van Almsick „ein tolles Potenzial zur Weiterentwicklung der Akademie“. Dass dem Münsterländer dazu nur sechs, sieben Jahre Zeit bleiben, sei kein Problem.

Das Ehepaar van Almsick lebt inzwischen in Marktoberdorf. Parallel zum neuen Amt hat Bernhard van Almsick sich in das ehrenamtliche Sänger-Netzwerk eingeklinkt. Beim Chorverband Bayerisch-Schwaben übernahm er den Vorsitz des Musikausschusses. Seit kurzem leitet er den Frauenchor in Wildpoldsried (Oberallgäu); seine Frau Helen übernimmt die Stimmbildung. „Mein Herz hängt an der Chormusik“, sagt er. Ob er, der selbst gern singt, sich in einen Chor einreiht, sei noch offen. Er müsse erst einmal prüfen, ob er sich dies als Chef der Musikakademie zeitlich leisten könne. „Ich will aber auf jeden Fall musikalisch aktiv bleiben.“

Das wird er, so oder so. In der Stadtpfarrkirche St. Martin hat der studierte Kirchenmusiker Orgeldienste übernommen.