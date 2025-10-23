Mysteriöser Leichenfund in der Argen gibt weiter Rätsel auf

Ein Mensch, den keiner kennt. Diesen Zustand kann man sich hierzulande kaum vorstellen. Irgendwann, so sollte man meinen, hinterlässt jeder Spuren. Er hat Angehörige oder Freunde. Oder er bleibt jemandem in Erinnerung: von einem Einkauf zum Beispiel, von einem Spaziergang in einem öffentlichen Park oder in einer Fußgängerzone.

Umso mehr Rätsel gibt der Fund einer Wasserleiche vor zwei Jahren in der Oberen Argen hinter der Wehranlage in Wangen im baden-württembergischen Allgäu auf. Bis heute ist die Identität des toten Mannes völlig unklar. Das bestätigte ein Sprecher des Polizeipräsidiums Schwaben Süd/West auf Anfrage unserer Redaktion.

Toter in der Oberen Argen: Polizei geht von Unfall aus

Daran änderte auch nichts, dass die Ermittler mehrfache Zeugenaufrufe starteten, sämtliche - auch internationale - Vermisstendateien durchforsteten und ein Porträt mit dem rekonstruierten Gesicht des Toten veröffentlichten. „Alle bis dato eingegangenen Hinweise wurden überprüft, allerdings jeweils mit negativem Ergebnis“, teilte ein Polizeisprecher mit. Ein Fremdverschulden schließt die Polizei in dem Fall aus. Sie geht von einem Unfall aus. Vermutlich war der Fundort nicht jener Ort, an dem der Mann starb. Mutmaßlich sei der Tote innerhalb des Stadtgebiets Wangen in die Argen gelangt.

Mithilfe dieses Fotos will die Polizei die Identität des Unbekannten klären. Foto: Polizei

Die Leiche dürfte mehrere Tage im Wasser gelegen haben, ehe sie am 18. September 2023 gegen 17.30 Uhr von Passanten etwa 30 Meter hinter dem Wangener Argenwehr entdeckt wurde. Nach einer Obduktion schloss die Kriminalpolizei eine „Gewalteinwirkung durch Dritte aus“. Sie beschrieb den Mann in einem öffentlichen Aufruf so: 35 bis 45 Jahre alt, 1,80 Meter groß, normale Statur, rötlich-blondes Haar, braune Augen. Auffallend: Im Oberkiefer hatte er nur zwei Zähne und zwei Zahnstümpfe. Auch bei seiner Kleidung gab es ein nicht alltägliches Detail: Er trug eine grün-orangene Badehose mit Blüten und Palmenmuster unter einer schwarzen Jeans. Ansonsten war er wohl eher unauffällig angezogen: grau-grünes T-Shirt in Größe L, brauner Ledergürtel mit silberner Metallschnalle und schwarze Socken.

War der Mann möglicherweise obdachlos?

Wer war der Mann? Befand er sich auf der Durchreise? War er möglicherweise obdachlos? Gibt es eine Theorie? Die Polizei verneint. Es gebe „keine belastbaren Anhaltspunkte.“ So fanden sich keine Hinweise, die auf eine Herkunft aus dem Ausland schließen ließen. Allerdings auch keine, die diese Möglichkeit widerlegen würden. Die Wasserleiche von Wangen bleibt bis auf Weiteres ein Rätsel.

Der Leichnam wurde 2023 von der Staatsanwaltschaft zur Bestattung freigegeben, die in Wangen erfolgte. Endgültig geschlossen ist die Akte freilich nicht. Wenn neue Hinweise oder eine Vermisstenanzeige vorliegen sollten, würden die Ermittlungen wieder aufgenommen.

Was hat es mit dem Fund menschlicher Knochen in einer Höhle bei Oberstdorf auf sich?

Dass die Identität von gefundenen Leichen nicht aufgeklärt werden kann, ist selten. Nur einen solchen Fall gibt es zum Beispiel im Bereich des Polizeipräsidiums Schwaben Süd/West, zudem auch das bayerische Allgäu gehört: Im Frühjahr entdeckte ein Höhlenforscher Knochen und Schädelteile in einer Höhle in einem abgelegenen Teil des Lobachtals in Oberstdorf.

Nach Angaben der Polizei handelt es sich um menschliche Überreste. Doch wie sie dort hinkamen und seit wann sie dort liegen - all das ist noch unklar. Ebenso wie die Frage, ob ein Gewaltverbrechen zum Tod führte. Mysteriös ist, dass in der Höhle keine Kleidung gefunden wurde. Details erhoffen sich die Ermittler von den Obduktionsergebnissen. Die Überreste wurden an das Institut für Rechtsmedizin an der Uniklinik in Ulm geschickt, wo sie derzeit untersucht werden.

13 Vermissten-Fälle im Allgäu sind bislang ungeklärt

Im Allgäu sind derzeit 13 Langzeit-Vermisstenfälle ungeklärt. So wurde eine 63-Jährige im April 2023 in Oberstdorf als verschwunden gemeldet. Der älteste Fall ist ebenfalls in Oberstdorf angesiedelt und datiert auf das Jahr 1971, als ein Mann nicht mehr von einem Ausflug in den Oberstdorfer Bergen zurückkam.

