Deutscher Dreifach-Erfolg beim Continental-Cup auf den Mattenschanzen des Midtstubakken in Oslo: (von links) Pauline Hessler (2.), Siegerin Katharina Althaus und Juliane Seyfarth (3.) jubelten am ersten Tag. Am zweiten wiederholte die Oberstdorferin den Sieg – exakt gleich wie vor drei Jahren an selber Stelle.