Bauarbeiten auf Bahnstrecke im April in München: Fahrplanänderungen wirkt sich auch aufs Allgäu aus

In München wird im April an der zweiten Stammstrecke gebaut - das wirkt sich aufs Allgäu aus. News zum Zugverkehr, Zugausfällen und Störungen aktuell hier.

24.03.2022 | Stand: 14:46 Uhr

Fährt heute mein Zug in Kempten, Memmingen, Buchloe, Oberstdorf, oder Pfronten? Gibt es aktuell Zugausfälle im Allgäu? Sind Strecken gesperrt wegen Bauarbeiten? Hier die aktuelle Übersicht über Störungen im Bahnverkehr im Allgäu.

Donnerstag, 24. März, 14.40 Uhr: Bauarbeiten in München - Fahrplanänderungen wirkt sich auch auf das Allgäu aus

Die zweite Stammstrecke in München wird neu gebaut. Wegen der Bauarbeiten kommt es zwischen Montag, 4. April, und Montag, 18. April, zwischen dem Hauptbahnhof und Pasing zu Fahrplanänderungen und Schienenersatzverkehr. Davon sind auch die Bahnlinien zwischen München und Buchloe (RB 74) sowie München, Kempten, Immenstadt und Lindau-Reutlin (RE 70) betroffen.

In der Zeit ändern sich immer mal wieder die Fahrpläne an den Bahnhöfen im Allgäu. Bevor Bahnfahrer in den Zug steigen, sollen sie sich aktuell auf der Fahrplanauskunft informieren. Weitere Informationen zur Baustelle finden Sie hier.



Dienstag, 22. März, 10 Uhr: Lage rund um Kempten wieder normal

Bei der Bahn hat sich die Lage rund um den Bahnhof in Kempten npormalisiert, die Züge fahren wieder überwiegend fahrplanmäßig.

Dienstag, 22. März 2022, 7.05 Uhr: Störung bei der Bahn in Kempten

Laut Bahn gibt es am Dienstagmorgen Probleme im Raum Kempten Hauptbahnhof. Dort könnten wegen eines defekten Stellwerks derzeit im betroffenen Abschnitt keine Züge fahren.

Es komme in der Folge zu Verspätungen und Teilausfällen. Wir melden, wenn das Problem behoben ist.

Montag, 7. März, 19 Uhr: Verspätung zwischen Augsburg und Buchloe

Zwischen Augsburg und Buchloe kommt es am Montagabend zu Verzögerungen im Zugverkehr. Grund ist laut der Deutschen Bahn eine Reparatur am Zug.

Freitag, 4. März, 17.04 Uhr: Fahrplanänderung in der Nacht auf Sonntag, 27. März, zwischen Hergatz und Lindau

Wegen Bauarbeiten kommt es in der Nacht auf Sonntag, den 27. März, für 1,5 Stunden zu Änderungen auf der Strecke zwischen Lindau und Hergatz, Wie die Bahn mitteilt, wird zunächst der RE 3894, der um 23.50 Uhr am Bahnhof Lindau-Insel ankommen sollte, stattdessen in Lindau Reutin halten.

Der RE 3292, der um 0.50 Uhr in Linau-Insel ankommen sollte, wird ab Hergatz durch einen Bus ersetzt und kommt somit erst 20 Minuten später in Lindau an.

Donnerstag, 17. Februar, 16.36 Uhr: Gegenstände beseitigt - Züge zwischen München Hbf und Buchloe verkehren normal

Die Ggeenstände auf der Bahnstrecke zwischen Puchheim und Fürstenfeldbruck wurden teilweise beseitigt. Die Strecke ist nach wie vor nur einseitig befahrbar. Der Bahnverlehr zwischen München Hbf und Buchloe normalisiert sich wieder.

Donnerstag, 17. Februar, 15 Uhr: Streckensperrung zwischen München und Buchloe aufgehoben - Gegenstände teilweise beseitigt

Die Gegenstände auf der Strecke zwischen Puchheim und Fürstenfeldbruck wurden teilweise beseitigt. Die Steckensperrung zwischen München Hbf und Buchloe wurde aufgehoben. Der Streckenabschnitt ist wieder eingleisig befahrbar. Die Züge fahren wieder auf der geplanten Strecke mit den planmäßigen Halten.

Die Busse des Schienenersatzverkehrs der Relation München-Pasing - Geltendorf beenden ihren Betrieb in Kürze. Es kann jedoch zu Folgeverzögerungen oder kurzfristigen Teilausfällen kommen.

Donnerstag, 17. Februar, 12.15 Uhr: Gegenstände: Strecke zwsichen München und Buchloe gesperrt

Aufgrund von Gegenständen auf der Strecke zwischen Puchheim und Fürstenfeldbruck kommt es auf der Strecke München Hbf - Geltendorf - Buchloe weiterhin zu Beeinträchtigungen. Die Strecke ist im betroffenen Abschnitt gesperrt, berichtet die Deutsche Bahn.

Die Züge aus und in Richtung Kempten (Allgäu) Hbf (RE 70 und RE 76) werden zwischen Buchloe und München-Pasing über Augsburg Hbf umgeleitet. Die Züge des Vorortverkehrs RB 74 Buchloe verkehren nur zwischen Buchloe und Geltendorf.

Mittwoch, 16. Februar, 10.25 Uhr: Züge zwischen München und Lindau fallen im März aus

Die Deutsche Bahn informiert über Fahrplanänderungen auf der Strecke München - Lindau (RE70): Am 5. und 6. März, jeweils von 7.15 bis 21.30 Uhr sowie am 12. und 13. März, jeweils von 7.15 bis 21.30 Uhr hält der Zug nicht in München-Pasing.

Zusätzlich fahren RE 3884 und RB 57386 (planmäßig 13.20 Uhr und 16.40 Uhr ab München Hbf) bis zu sechs Min. früher in München Hbf ab.

Montag, 14. Februar, 8.38 Uhr: Fahrgast versorgt: Züge zwischen Buchloe und München fahren wieder

Die ärztliche Versorgung eines Fahrgastes zwischen Pasing und Geltendorf ist fertig, der Zugverkehr wird nach Angaben der Deutschen Bahn wieder aufgenommen. Bahnfahrer müssen derzeit mit Verspätungen von bis zu 50 Minuten rechnen.

Montag, 14. Februar, 8.15 Uhr: Verspätungen auf Bahnstrecke zwischen Buchloe und München

Auf der Bahnstrecke zwischen Buchloe und dem Hauptbahnhof München kommt es am Montagmorgen zu Verspätungen: Ein Fahrgast wird nach Angaben der Deutschen Bahn zwischen Pasing und Geltendorf ärztlich versorgt. Auf der Strecke fahren deswegen derzeit keine Züge. Diese werden an den Bahnhöfen zurückgehalten.

Bahnfahrer müssen daher mit Verzögerungen rechnen. Außerdem kann es kurzfristig zu Zugausfällen kommen. Weitere Informationen zu Verzögerungen und Zugausfällen in der Fahrplanauskunft auf www.bahn.de sowie unter www.bahn.de/ris.