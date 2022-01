Deutscher Wetterdienst hebt Warnung vor starkem Schneefall im Allgäu auf

Der Deutsche Wetterdienst hat die am Sonntagabend herausgegebene Unwetterwarnung für das Allgäu aufgehoben.

Aktualisiert am Montag, 6.034 Uhr: Der Deutsche Wetterdienst hat die Unwetterwarungen für alle unten genannten Regionen aufgehoben.

Der Deutsche Wetterdienst (DWD) hat eine Unwetterwarnung für das Allgäu herausgegeben. Ab Montagmorgen wird in weiten Teilen der Region starker Schneefall erwartet.

Betroffen von der Unwetterwarnung vor starkem Schneefall sind

Oberallgäu

Kempten

Ostallgäu

Lindau

In den betroffenen Gebieten muss ab Montagmorgen mit länger andauerndem und ergiebigem Schneefall gerechnet werden. Bis Mittwoch seien 30 bis 50 Zentimeter, in höher liegenden Staulagen bis 100 Zentimeter Neuschnee möglich. In Verbindung mit Sturmböen müsse mit starken Verwehungen gerechnet werden, so der DWD.

