Hier kann es heute noch gewittern im Allgäu

Heute, Freitag, 13.5., warnt der Deutsche Wetterdienst vor Gewittern im Allgäu. Allerdings sollen die nicht mehr die ganze Region betreffen. Wo es rumpeln kann.

13.05.2022 | Stand: 07:37 Uhr

Es hatte sich angekündigt: Die Nacht im Allgäu war ungemütlich. Nach dem warmen und trockenen Donnerstag zogen schon am Abend von Westen her Gewitter auf. Und die brachten Regen und Gewitter.

Während in Nordbayern laut DWD trockene Luft das Wetter bestimmt, wird Südbayern weiter von einer feuchteren und labilen Luftmasse beeinflusst.

Wetterdienst warnt: Sturmböen und Starkregen im Unterallgäu

Bis in die Nacht zum Samstag kann es in Südbayern teilweise Gewitter geben. Für den Landkreis Unterallgäu gilt aktuell eine Warnung vor starkem Gewitter. Dabei ist örtlich Starkregen um 20 Lieter pro Quadratmeter in kurzer Zeit möglich sowie kleinkörniger Hagel und Sturmböen bis 85 km/h, mit geringer Wahrscheinlichkeit punktuell unwetterartiger Starkregen bis 40 l/qm pro Stunde und Hagel mit Korndurchmessern bis 2 cm. Mehr Infos unter dwd.de.

