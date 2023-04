Deutscher Wetterdienst warnt vor Gewitter in Teilen des Allgäus

Der Deutsche Wetterdienst hat am Dienstag eine Gewitter-Warnung für Teile des Allgäus herausgegeben.

25.04.2023 | Stand: 16:45 Uhr

Der Deutsche Wetterdienst (DWD) hat am Dienstagnachmittag eine amtliche Warnung vor Gewitter für

Oberallgäu

Landkreis Lindau

herausgegeben.

Die Warnung gilt ab 16.30 Uhr. "Von Westen ziehen Gewitter auf. Dabei gibt es Windböen mit Geschwindigkeiten bis 60 km/h", so der DWD.

Ganz unerwartet kommt die Gewitterwarnung nicht. Schon in den vergangenen Tagen hatte es im Allgäu mehrfach gewittert. Am frühen Freitagabend etwa waren in Kempten drei Ampelanlagen ausgefallen. Die Polizei vermutete als Ursache Spannungsschwankungen durch einen Blitzeinschlag während des Gewitters.

