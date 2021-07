Deutscher Wetterdienst warnt vor starkem Dauerregen ab Samstag im Allgäu

Der Deutsche Wetterdienst warnt vor ergiebigem Dauerregen am Wochenende im Allgäu. Damit dürfen auch Überschwemmungen kommen, so das Landesamt für Umwelt.

Dauerregen im Allgäu erwartet uns an diesem Wochenende. Wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) berichtet, bleibt das Wetter nicht nur nass - die Lage wird spätestens ab Samstag noch etwas ungemütlicher.

Nachdem es bereits Freitagnacht und Samstagvormittag im Alpenraum immer wieder Gewitter mit Regen geben kann, erwarten die Meteorologen von Samstagmittag bis voraussichtlich Sonntagabend in und an den Alpen einsetzenden ergiebigen Dauerregen, der oft auch schauerartig verstärkt wird.

Die Regenmengen nehmen dabei von West nach Ost zu, so der Wetterdienst in seiner Vorhersage. Im Oberallgäu reicht die Regenmenge von 35 Liter pro Quadratmeter bis zu 60 Litern pro Quadratmeter in Staulagen.

Östlich bis zur Isar sind 40 bis 70 Liter pro Quadratmeter Regen möglich,im weiter östlichen Alpenraum extrem ergiebiger Dauerregen mit 70 bis 100 Lieter pro Quadratmeter. In Staulagen warnt der DWD vor örtlich bis über 150 Liter Regen pro Quadratmeter bis Sonntagabend.

Vor allem an der Iller war der Wasserstand durch die Regenfälle der letzten Nacht im Südwesten Bayerns stark angestiegen. Der Scheitel der Hochwasserwelle wurde im Bereich Kempten mit Ausuferungen der Meldestufe 1 erreicht, unterhalb stiegen die Wasserstände am Freitagmittag noch an.

Hochwasser-Nachrichtendienst Bayern: "Weitere Überschwemmungen zu erwarten"

Durch die Wassermengen aus den Zuflüssen stiegen die Wasserstände auch an der Donau, berichtete der Hochwassernachrichtendienst des Landesamts für Umwelt. Im Abschnitt bis Kelheim sei mit Ausuferungen der Meldestufe 1, am Pegel Neu-Ulm auch eventuell der Meldestufe 2 zu rechnen.

Angesichts der sehr ergiebigen Niederschläge am Samstag seien "weitere Überschwemmungen" zu erwarten, so der HND weiter.

Hintergrund: Das bedeuten die Meldestufen

Meldestufe 1: Stellenweise kleinere Ausuferungen

Stellenweise kleinere Ausuferungen Meldestufe 2: Land- und forstwirtschaftliche Flächen überflutet oder leichte Verkehrsbehinderungen auf Hauptverkehrs- und Gemeindestraßen

Land- und forstwirtschaftliche Flächen überflutet oder leichte Verkehrsbehinderungen auf Hauptverkehrs- und Gemeindestraßen Meldestufe 3: Einzelne bebaute Grundstücke oder Keller überflutet oder Sperrung überörtlicher Verkehrsverbindungen oder vereinzelter Einsatz der Wasser- oder Dammwehr erforderlich

Einzelne bebaute Grundstücke oder Keller überflutet oder Sperrung überörtlicher Verkehrsverbindungen oder vereinzelter Einsatz der Wasser- oder Dammwehr erforderlich Meldestufe 4: Bebaute Gebiete in größerem Umfang überflutet oder Einsatz der Wasser- oder Dammwehr in großem Umfang erforderlich

