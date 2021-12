Deutscher Wetterdienst warnt vor starkem Tauwetter und möglichen Überflutungen

Der Deutsche Wetterdienst hat am Mittwoch angesichts des starken Tauwetters eine Unwetterwarnung für Teiel des Allgäus herausgegeben.

29.12.2021 | Stand: 10:32 Uhr

Die für Dezember ungewöhnlich hohen Temperaturen und der starke Regen haben Folgen: Der Deutsche Wetterdienst warnte am Mittwochmorgen vor starkem Tauwetter im Allgäu.

"Bei positiven Temperaturen und andauerndem Regen tritt ein starkes Abtauen der Schneedecke ein", so der DWD. Die Abflussmengen erreichten zwischen 50 und 80 Liter pro Quadratmeter. Damit sei Hochwasser an Bächen und Flüssen möglich. Unter anderem könnten Straßen überflutet werden, in den Alpen müsse zudem mit starkem wind gerechnet werden.

Betroffen von der Warnung vor starkem Tauwetter sind

Landkreis Ostallgäu

Landkreis Oberallgäu

Stadt Kempten

Landkreis Lindau

Der Hochwassernachrichtendienst Bayern erwartet zum Jahresende "ein kleineres Hochwasser". Die aufeinanderfolgenden Regenfälle und das Tauwetter in den höheren Lagen führten zu weiter ansteigenden Wasserständen. Am Mittwoch wurden zunächst im Altmühl-, Regnitz- und Regen-Einzugsgebiet leichte Ausuferungen erwartet. In den kommenden Tagen seien dann auch einzelne Pegel im Inn- und lllergebiet betroffen, zumal an den Alpen ergiebiger Starkregen möglich sei.

So wird das Wetter in den kommenden Tagen im Allgäu:

Donnerstag: Regenschauer, 4 bis 8 Grad

Freitag (Silvester): sonnig, bis 10 Grad

Samstag: sonnig, bis 10 Grad

Sonntag: heiter bis wolkig, bis zu 11 Grad

Montag: Regen, bis zu 7 Grad

